La sconfitta del Paris Saint Germain contro il Real Madrid negli ottavi di finale di ritorno di Champions League ha suscitato evidentemente molto clamore mediatico, soprattutto per il modo in cui è maturata. Dopo che all'andata era finita 1 a 0 per i francesi, quest'ultimi hanno realizzato un gol anche al Bernabeu grazie al solito Mbappé. E' arrivato poi il clamoroso errore di Gianluigi Donnarumma su rinvio che ha agevolato il gol di Benzema ma anche la rimonta del Real Madrid, che ha segnato altri due gol grazie alla punta francese. Il 3 a 1 finale ha qualificato ai quarti di finale la società spagnola.

Tante le critiche nei confronti del portiere della nazionale italiana, che potrebbe anche considerare l'addio al Paris Saint Germain a fine stagione. Il portiere era stato vicino al trasferimento alla Juventus nel recente Calciomercato estivo. Alla fine la mancata cessione di Szczesny ha agevolato l'ingaggio di Donnarumma da parte del Paris Saint Germain.

In un recente sondaggio è stato chiesto agli utenti quale potrebbe essere il futuro professionale migliore per il portiere della società francese e della nazionale italiana. Il 58,2 ha votato per il trasferimento di Donnarumma alla Juventus.

Un suo errore nel rinvio ha causato il gol del pareggio di Benzema, il francese ha poi segnato anche gli altri due gol che si sono rivelati decisivi per la qualificazione ai quarti di finale della società spagnola. Gli utenti hanno votato per il 58,2% il trasferimento di Gianluigi Donnarumma alla Juventus. Il 22,7% invece ha votato per la conferma del giocatore al Paris Saint Germain, circa il 10% per il trasferimento al Manchester United ed il 9% al Barcellona.

Di certo Donnarumma potrebbe rappresentare un acquisto importante per la Juventus per il presente e per il futuro.

L'eventuale arrivo di Donnarumma dipende dalla partenza di Szczesny a giugno

Molto però dipenderà da Szczesny, che sta fornendo prestazioni importanti in questa stagione dopo un inizio non ideale. Solo in caso di offerta importante da almeno 30 milioni di euro per il portiere la Juventus potrebbe considerare l'eventuale acquisto di Gianluigi Donnarumma.

Di recente l'ex portiere del Milan è stato difeso in maniera decisa da Gianluigi Buffon, sottolineando che ci può stare un errore e che il giocatore del Paris Saint Germain è attualmente uno dei primi tre portieri al mondo.