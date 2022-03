Juventus-Inter è una gara che può valere una stagione per entrambe le formazioni. Sia i bianconeri che i nerazzurri sono infatti attardati rispetto alla vetta della classifica e un possibile passo falso potrebbe compromettere tutte le possibilità di competere per la conquista dello scudetto.

I padroni di casa prima della sosta dedicata agli impegni delle nazionali hanno superato la Salernitana per 2 a 0. La squadra guidata da Massimiliano Allegri in campionato è reduce da un lungo periodo di imbattibilità che ha permesso di guadagnare parecchie posizioni in classifica e di portarsi a 7 punti dalla vetta della classifica.

Gli ospiti invece nell’ultimo periodo hanno faticato ad esprimersi al meglio e nell’ultima uscita prima della sosta hanno impattato per 1 a 1 in casa contro la Fiorentina. L’Inter in classifica può vantare un punto in più della Juventus ma ha anche disputato una gara in meno e, in caso di successo nel recupero contro il Bologna, potrebbe posizionarsi a soli 3 punti dal Milan capolista.

Le probabili formazioni di Juventus-Inter, in programma domenica 3 aprile alle ore 20:45 all’Allianz Stadium di Torino, saranno prive di molti elementi dell’organico dei padroni di casa mentre gli ospiti dovrebbero avere la rosa praticamente al completo.

Qui Juventus

La Juventus dovrebbe schierarsi con il 4-3-3 e con Szczesny a protezione dei pali della propria porta.

Nel reparto arretrato non ci sarà certamente lo squalificato Luca Pellegrini, mentre è in dubbio Bonucci che potrebbe recuperare da un problema fisico ed essere a disposizione almeno per la panchina. I centrali dovrebbero quindi essere de Ligt e Chiellini, in vantaggio su Rugani, mentre sulle corsie esterne Cuadrado e Danilo sono favoriti su Alex Sandro e De Sciglio per una maglia da titolare.

In mediana Mckennie ha finito anzitempo la stagione e Zakaria è acciaccato ma potrebbe farcela per partire titolare insieme a Locatelli e Rabiot.

Nel reparto avanzato non ci sarà il lungodegente Chiesa e sussistono pochi dubbi sulla presenza di Vlahovic come riferimento centrale. Il serbo dovrebbe essere supportato da Dybala a destra e Morata a sinistra.

Qui Inter

L’Inter dovrebbe sfidare i bianconeri con il 3-5-2 e con Handanovic nel ruolo di estremo difensore titolare.

Per il resto Simone Inzaghi dovrebbe avere tutto l’organico a disposizione con qualche dubbio legato a Lautaro Martinez e Vecino che hanno contratto il Covid, ma dovrebbero guarire prima della sfida contro la Juventus.

In difesa spazio ai titolarissimi vale a dire Skriniar, De Vrij e Bastoni con qualche piccolo dubbio sulla presenza dell’olandese in recupero da un problema muscolare.

A centrocampo Brozovic è reduce da un affaticamento ma dovrebbe partire titolare affiancato da Barella a destra e Calhanoglu a sinistra. Sulle fasce laterali Dumfries e Perisic sono in vantaggio su Darmian e Gosens per una maglia da titolare.

In avanti Inzaghi dovrebbe schierare Dzeko e Lautaro Martinez, nel caso di forfait dell’argentino è pronto Correa.

Probabili formazioni

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Danilo; Zakaria, Locatelli, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Bonucci, Alex Sandro, De Sciglio, Arthur, Miretti, Kean, Soulè. Allenatore: Allegri.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Martinez, Dzeko. A disposizione: Radu I., Cordaz, Dimarco, Ranocchia, Darmian, Kolarov, D’Ambrosio, Gosens, Vidal, Gagliardini, Caicedo, Sanchez, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi.