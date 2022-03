La prossima estate potrebbe essere caratterizzata anche da un vero e proprio derby d'Italia sul mercato tra Inter e Juventus. Oggetto del contendere Giacomo Raspadori, che questa sera, intanto, sarà in campo con la maglia della Nazionale italiana per cercare di centrare la qualificazione al Mondiale in Qatar. L'attaccante del Sassuolo piace da tempo alle due società e la prossima estate potrebbe essere quella giusta per fare il definitivo salto di qualità nel grande calcio, a livello nazionale e internazionale.

Anche il Napoli avrebbe cominciato a lavorare in cerca di un rinforzo in mezzo al campo.

Non è da escludere un ritorno di fiamma per Jordan Veretout, già accostato agli azzurri nelle scorse sessioni di mercato e sempre più ai margini della Roma.

Inter e Juventus su Raspadori

Domenica 3 aprile ci sarà il derby d'Italia tra Inter e Juventus all'Allianz Stadium di Torino, decisivo per la corsa scudetto. Un derby che potrebbe non fermarsi al campo ma trascinarsi anche sul mercato della prossima estate. Entrambe le società, infatti, avrebbero messo gli occhi su Giacomo Raspadori, che tanto bene sta facendo con il Sassuolo in questa stagione e ormai in pianta stabile nella Nazionale italiana. Il classe 2000 ha messo a segno nove reti e collezionato quattro assist in ventotto partite giocate in campionato ed è considerato un vero e proprio jolly per il reparto offensivo, potendo giocare in tutti i ruoli.

Il Sassuolo lo valuta tra i 30 e i 35 milioni di euro, ma non ha chiuso le porte all'inserimento di contropartite tecniche che potrebbero abbassare l'esborso economico. In questo senso, l'Inter potrebbe avere qualche arma in più di persuasione per il club emiliano, avendo maggiori giocatori da mettere sul piatto. Il club meneghino potrebbe mettere sul piatto almeno uno tra Andrea Pinamonti, Ionut Radu o un giovane come Pirola o Mulattieri.

I bianconeri, invece, potrebbero offrire uno tra Rugani, De Winter, Soulé e Kaio Jorge, pur essendo quest'ultimo gravemente infortunato.

Napoli su Veretout

Anche il Napoli avrebbe cominciato a lavorare sul mercato in vista della prossima estate. Gli azzurri cercheranno di rinforzare il centrocampo e potrebbe tornare di moda un vecchio obiettivo, Jordan Veretout.

Il centrocampista francese piace molto da tempo ai partenopei e il suo agente, Giuffredi, lavora da tempo con loro avendo alcuni assistiti tra le fila della rosa di Spalletti, su tutti Mario Rui e Di Lorenzo.

Affare possibile, però, soltanto se la Roma dovesse abbassare le richieste da oltre 20 milioni di euro, visto che il giocatore è ai margini dello scacchiere tattico di Mourinho. Il club De Laurentiis vorrebbe mettere sul piatto 10-12 milioni di euro più il cartellino di Diego Demme. Bisognerà vedere se i giallorossi accetteranno o se rispediranno al mittente la proposta.