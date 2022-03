Dybala e la Juventus si saluteranno a fine campionato. Il giocatore, che abbandonerà a parametro zero il capoluogo piemontese, sarebbe corteggiato da diversi club europei. L'Inter, si è già esposta con le parole di Marotta, l'Atletico Madrid avrebbe già intrapreso dei dialoghi con l'argentino e nella giornata ieri abbiamo appreso come anche il Barcellona potrebbe accaparrarsi la "Joya". Oggi, una nuova contendente si starebbe palesando: il Liverpool di Jurgen Klopp.

Liverpool, Salah potrebbe abbandonare la compagine dei Red, al suo posto Klopp vorrebbe Paulo Dybala

Sono ore di incertezza e riflessione in casa Liverpool. I Reds avrebbero infatti proposto a Mohamed Salah un nuovo contratto per rinnovare. L'egiziano, che si libererà nel 2023, starebbe titubando, alimentando ovviamente voci di Calciomercato. Per l'esterno si è molto parlato di un interessamento della Juventus e del Barcellona e qualora l'attaccante classe 92' dovesse davvero lasciare il club britannico, Klopp pretenderebbe un rimpiazzo di assoluto livello. Stando a quanto uscito dal portale spagnolo Don Balon, quel rimpiazzo sarebbe proprio Paulo Dybala. L'estroso numero 10 argentino rappresenterebbe la prima scelta del tecnico tedesco, che in lui vedrebbe quel calciatore dal talento irrefrenabile.

Inoltre, la "Joya" andrebbe a rimpiazzare Salah anche sotto l'aspetto del posizionamento tattico, in quanto entrambi mancini, amano partire da destra per poi concludere con il loro piede preferito, quello sinistro.

Calciomercato Juventus, Dybala saluta, Sterling potrebbe essere il suo sostituto

Nel Manchester City c'è aria di rivoluzione.

Il club comandato dagli sceicchi, vorrebbe piazzare un paio di colpi da urlo nella prossima estate. I nomi di Kane e Haaland rimbalzano con frequenza negli spogliatoi dell'Etihad Stadium e Guardiola sarebbe pronto a formare una corazzata imbattibile con l'eventuale arrivo di un tale duo. Ovviamente i calciatori attualmente in rosa dei Citizen potrebbero non trovare spazio con degli acquisti cosi roboanti e stando alle voci di calciomercato, molti di loro avrebbero cominciato a guardarsi intorno per trovare una nuova collocazione.

Uno di questi sarebbe Raheem Sterling. L'esterno inglese, che in questa stagione ha siglato 13 reti in 33 partire, non vorrebbe sedersi in panchina e stando alle indiscrezioni provenienti dalla Spagna, su di lui potrebbero piombare prepotenti Juventus e Barcellona. Oltre all'attante britannico, dal Manchester City potrebbero sganciarsi anche Gabriel Jesus e Mahrez, entrambi finiti in orbita bianconera.

Pogba si lamenta, la Juventus ascolta e spera

Pogba, che come Dybala, lascerà molto probabilmente a parametro zero il Manchester United, ha recentemente parlato della sua avventura con i Red Devils. Il francese, che non è andato per il sottile, ha definito i suoi ultimi 5 anni ben poco fruttuosi.

Sul "Polpo", i bianconeri dunque potrebbero puntare fortemente, sfruttando il decreto crescita che aiuterebbe la Vecchia Signora ad ammortizzare lo stipendio del calciatore. Inoltre, l'eventuale arrivo di Pogba alla Juventus rappresenterebbe un record, in quanto la Vecchia Signora riuscirebbe ad acquisirlo per la seconda volta non pagando il cartellino. C'è però da battere una spietata concorrenza formata da club come Real Madrid, PSG e New Castle.