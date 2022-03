La Juventus nella prossima sessione estiva di Calciomercato potrebbe effettuare degli investimenti anche in difesa, nonostante la conferma di de Ligt sembri essere certa. L'età avanzata e i continui infortuni muscolari dei vari Bonucci e Chiellini non sembrano dare garanzie in prospettiva, per questo motivo un acquisto in difesa potrebbe essere fatto, nonostante da luglio la Juventus potrà contare anche su Federico Gatti: il difensore classe 1998 è stato acquistato a gennaio e rimarrà in prestito al Frosinone fino a giugno.

A proposito del rinforzo in difesa, nelle ultime settimane la stampa sportiva ha parlato molto di un interesse del club bianconero per Antonio Rudiger e per Kalidou Koulibaly.

Ma negli ultimi giorni la Juventus è stata accostata anche a Bremer del Torino, a parlarne è stato anche il giornalista Franco Leonetti. Sul difensore del Torino ci sarebbe anche l'interesse dell'Inter.

Il difensore Bremer piacerebbe alla Juventus

"La Juventus è forte su Bremer: si è fatta sentire da almeno tre mesi. Il difensore che più ha impressionato è lui, sul quale è forte l’interessamento dell’Inter", sono queste le dichiarazioni di Franco Leonetti in merito al rinforzo per la difesa della Juventus.

Secondo il giornalista sportivo potrebbe essere il brasiliano il rinforzo per la difesa. Bremer ha recentemente prolungato il suo contratto con il Torino fino a giugno 2024, ma potrebbe essere comunque ceduto a giugno in caso di offerta importante.

La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro. Anche in questa stagione Bremer si sta confermando come uno dei difensori migliori del campionato italiano: non è un caso che piaccia alla Juventus ma anche all'Inter.

Il brasiliano potrebbe essere preferito a Rudiger e a Koulibaly, per motivi anagrafici ma anche per i costi: il tedesco del Chelsea potrebbe chiedere almeno 6,5 milioni di euro a stagione oltre che un bonus alla firma del contratto.

Mentre pare difficile invece che Koulibaly possa trasferirsi alla Juventus dopo tutte le stagioni passate al Napoli.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare in maniera importante anche centrocampo e settore avanzato. A tal riguardo si parla del possibile arrivo di un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e di una mezzala d'inserimento. Piacciono Jorginho del Chelsea e Paul Pogba del Manchester United.

Per il settore avanzato l'elemento preferito sembra essere Niccolò Zaniolo, valutato dalla Roma circa 40 milioni di euro.