La Juventus è attesa da mesi importanti, nei quali dovrà definire anche il mercato da portare avanti in estate. Molto dipenderà dall'eventuale prolungamento di contratto dei giocatori in scadenza a giugno, fra i quali Cuadrado e Bernardeschi. La certezza è che ci sarà da sostituire Paulo Dybala, che lascerà la società bianconera a parametro zero a giugno.

Del mercato della Juventus ha parlato nelle scorse ore Paolo Paganini: sul suo account ufficiale di Twitter il giornalista sportivo ha dichiarato che come sostituto di Dybala ai bianconeri piacerebbe molto Niccolò Zaniolo.

L'alternativa al giocatore della Roma è Giacomo Raspadori, più difficile è invece l'acquisto di Mohamed Salah. L'egiziano del Liverpool è in scadenza di contratto con la società inglese a giugno 2023 ma l'ingaggio da 12 milioni di euro netti a stagione non agevola l'eventuale acquisto da parte della Juventus.

Paganini ha voluto parlare anche di Alvaro Morata, in prestito dall'Atletico Madrid. Se la Juventus non dovesse riuscire a riscattarlo dalla società spagnola potrebbe decidere di acquistare Gianluca Scamacca.

Il giornalista Paganini ha parlato dei possibili rinforzi della Juventus

"Per sostituire Dybala la Juventus spinge soprattutto su Zaniolo più defilato Raspadori. Salah piace, ma 12 netti all’anno sono un ostacolo grosso.

Per il settore avanzato non dovesse essere riscattato Morata l’obiettivo come ho già scritto è Scamacca", è questo il post di Paolo Paganini sul suo account ufficiale di Twitter. Il giornalista sportivo ha parlato dei possibili acquisti nel settore avanzato della Juventus: il sostituto di Dybala potrebbe essere uno fra Niccolò Zaniolo e Giacomo Raspadori.

Per quanto riguarda invece Alvaro Morata, la volontà della Juventus sembra essere quella di riscattarlo. Il problema di fondo è che, a meno di uno sconto da parte dell'Atletico Madrid, la Juventus dovrebbe spendere circa 35 milioni di euro per il cartellino dello spagnolo; la società bianconera invece vorrebbe offrire circa 20 milioni di euro per il cartellino dello spagnolo.

Se non dovesse arrivare l'intesa con l' Atletico Madrid la Juventus potrebbe decidere di acquistare Gianluca Scamacca, valutato circa 40 milioni di euro dal Sassuolo.

Il resto del mercato della Juventus

I giocatori del Sassuolo Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca piacciono non solo alla Juventus ma anche all'Inter. Potrebbe esserci quindi una sfida di mercato fra le due società. Entrambe hanno un rapporto positivo con il Sassuolo, la Juventus ad esempio nel recente Calciomercato estivo ha acquistato proprio dalla società emiliana Manuel Locatelli.