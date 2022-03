La Juventus è attesa da mesi importanti nei quali definirà le trattative da portare avanti durante il Calciomercato estivo. La sconfitta contro il Villareal ha messo in evidenza non solo problematiche a centrocampo ma anche in difesa, soprattutto in considerazione delle assenze di Bonucci e Chiellini. I difensori, per l'età avanzata ma anche per gli infortuni muscolari subiti negli ultimi mesi, non hanno dato un grande contributo. Per questo, la società bianconera starebbe lavorando ad un rinforzo importante per la difesa da affiancare a Matthijs de Ligt.

A proposito dell'olandese, potrebbe prolungare il contratto con la Juventus fino a giugno 2026 e dovrebbe rimanere almeno un'altra stagione in bianconero. La società sta lavorando a diversi nomi per la difesa. Piace molto Antonio Rudiger, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno. Diversi giornali sportivi hanno parlato di un'intesa economica fra il tedesco e la società bianconera sulla base di un contratto da 6,5 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2026. Non sono però arrivate conferme da Torino, non è un caso si parli di una Juventus interessata anche ad altri difensori. Si valutano anche Bremer del Torino, protagonista di una grande stagione, e Koulibaly, in scadenza di contratto con il Napoli a giugno 2023.

La Juventus potrebbe acquistare uno fra Rudiger, Bremer e Koulibaly

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il rinforzo per la difesa potrebbe essere scelto da uno fra Rudiger, Bremer e Koulibaly. La Juventus sembra pronta a rinforzare in maniera decisa la difesa, anche in considerazione dell'età avanzata di Bonucci e Chiellini e delle prestazioni di Rugani che, almeno in Europa, ha dimostrato di non essere affidabile.

L'errore contro il Villareal (un suo fallo ha causato il rigore per il gol dell'1 a 0 degli spagnoli) potrebbe essere decisivo per una sua partenza a giugno, anche perché il difensore toscano continua ad avere estimatori importanti in Italia. Piace soprattutto alla Lazio, che potrebbe riformare il duo titolare della nazionale under 21 italiana di qualche stagione fa.

Rugani potrebbe infatti aggiungersi a Romagnoli, in scadenza di contratto con il Milan a giugno e che potrebbe essere ingaggiato dalla società laziale.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà rinforzare anche centrocampo e settore avanzato. Si valuta l'acquisto di un giocatore bravo nell'impostazione di gioco ma anche di una mezzala d'inserimento. I preferiti sembrano essere Jorginho del Chelsea e Paul Pogba del Manchester United. Per quanto riguarda il settore avanzato, piace Nicolò Zaniolo, in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2024 e valutato circa 40 milioni di euro.