Il Milan pensa già al Calciomercato estivo e fra le altre cose ha l'obiettivo di rispettare i target delle liste per la Serie A e per la Champions League. Nei 25 giocatori che possono scendere in campo nelle due competizioni, infatti, almeno quattro devono avere il passaporto italiano, mentre altri quattro devono essere comunque cresciuti in club italiani.

Soprattutto per questo motivo, il Milan sarebbe alla ricerca di un attaccante italiano da inserire in rosa e, a oggi, gli obiettivi in cima alla lista sembrerebbero essere Berardi e Scamacca del Sassuolo.

Il Milan potrebbe pescare nel Sassuolo

La stagione di Berardi e Scamacca con la maglia del Sassuolo è stata finora eccellente, con il primo che ha messo a segno 14 reti in 27 partite e il secondo che ha siglato 13 gol in 28 partite disputate. Il valore dei due talenti del Sassuolo si aggira intorno ai 40 milioni di euro e il Milan sta valutando su quale giocatore puntare maggiormente ed eventualmente formulare un’offerta.

Berardi ha fornito anche 14 assist ai compagni, dimostrandosi un giocatore fondamentale anche negli equilibri tattici e, proprio sulla fascia destra, il mister Pioli avrebbe richiesto un rinforzo consistente; dall’altro lato il più giovane Scamacca si sta dimostrando un bomber di razza, con potenza e forza fisica non indifferenti e, con ogni probabilità, sarebbe l’uomo giusto da affiancare in alternanza a Giroud ed Ibrahimovic, essendo tutti e tre con caratteristiche fisiche simili, essenziali per il gioco di Pioli.

Un altro nome di calciatore italiano che circola con insistenza in orbita rossonera, è quello di Andrea Belotti, centravanti in scadenza di contratto col Torino a giugno e quindi - salvo novità delle prossime settimane - libero a parametro zero.

Tra le alternative si fanno largo Lang e Origi

Accanto agli attaccanti italiani del Sassuolo, le ultime indiscrezioni affiancano ai colori rossoneri i nomi di Noa Lang e Divock Origi.

Il primo, olandese classe classe ’99, ha ricevuto numerose offerte, ma sembra gradire l'idea di vestire i colori rossoneri e di approdare in Serie A. L’attaccante del Bruges, che può ricoprire tutti i ruoli del reparto offensivo, ha messo a segno 6 reti nel corso della stagione, ma soprattutto ha realizzato 12 assist, dimostrando di essere un ottimo compagno di squadra nel servizio agli altri giocatori.

L’alternativa più economica in assoluto è, ad oggi, la strada che porta all’attaccante del Liverpool Divock Origi: l’attaccante belga di origini keniane, infatti, è in scadenza con i Reds e potrebbe arrivare a Milano a parametro zero.