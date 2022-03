Il mercato della Juventus non si ferma mai e, specie dopo l'eliminazione dalla Champions League, i bianconeri stanno già pensando a come rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Molti sono i nomi sul taccuino di Cherubini, il primo obiettivo sarebbe Zaniolo, poi c'è la suggestione Pogba a parametro zero. Per la difesa si punterebbe a Bremer e a Rudiger se dovesse partire De Ligt.

Le possibili cessioni in casa Juve

Fra i giocatori in uscita ci potrebbe essere il centrocampista francese Adrien Rabiot, la sua destinazione potrebbe essere la Premier League.

Incerto anche il futuro di Alvaro Morata, l'attaccante spagnolo potrebbe essere riscattato per 35 milioni, ma la Juve vorrebbe spendere molto meno e quindi potrebbe proporre all'Atletico Madrid (proprietario del suo cartellino) una cifra fra i 15 e i 20 milioni; ovviamente non è detto che il club madrileno sia disposto ad accettare tale cifra, evidentemente minore rispetto a quanto pattuito al momento del prestito.

Tiene banco il rinnovo di contratto relativo a Paulo Dybala, l'attaccante argentino (in scadenza a fine giugno) vorrebbe 10 milioni annui compresi tutti I bonus, una cifra troppo alta per la Juventus, che ha offerto sette milioni a stagione. Nei prossimi giorni il club bianconero dovrebbe avere un incontro con il suo agente Jorge Antun, per se ci sono le condizioni per proseguire insieme.

Altri indiziati a lasciare Torino, se dovessero arrivare offerte congrue, sarebbero McKennie, Rugani e il portiere Szczesny. Occorre poi valutare le situazioni dei giocatori in scadenza il 30 giugno: De Sciglio e Bernardeschi potrebbero essere in bilico, mentre invece Cuadrado dovrebbe rinnovare per un altro anno.

I possibili nuovi innesti: a centrocampo si segue Pogba, in difesa possibile arrivo di Rudiger

Matthis De Ligt potrebbe partire solo nel caso in cui arrivasse un'offerta importante, in tal caso la Juventus avrebbe già individuato il sostituto dell' olandese, ovvero Antonio Rudiger, attualmente in forza al Chelsea, stando a quanto riportato dai vari siti web sportivi, il difensore (libero a parametro zero da luglio) sarebbe ben disposto ad accettare un quadriennale proposto dai bianconeri.

Piace molto anche il brasiliano Bremer del Torino, su di lui c'è però la forte concorrenza dell'Inter, il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 30 milioni.

In porta, in caso di cessione di Sczcesny, i bianconeri potrebbero provare l'assalto a Gigi Donnarumma, recentemente contestato al Psg dopo l'errore determinante in Champions contro il Real Madrid; l'elevato ingaggio che attualmente percepisce il portiere della nazionale italiana potrebbe però essere un'incognita non da poco.

A centrocampo il sogno resta sempre quello di Paul Pogba, il francese dovrebbe lasciare a parametro zero il Manchester United, ma l'ingaggio che vorrebbe è molto alto, per questo motivo l'operazione diverrebbe fattibile solo se il centrocampista fosse disposto ad abbassare le proprie pretese salariali.

Per l'attacco il nome che circola da molto tempo è quello di Nicolò Zaniolo, il giocatore parrebbe non rinnovare con la Roma (il contratto è in scadenza nel 2024), la Juventus starebbe monitorando con attenzione la situazione e in estate potrebbe provare sfoderare l'affondo decisivo.

Ecco come potrebbe giocare la Juventus, in vista della prossima stagione 2022-2023 (in grassetto gli eventuali nuovi innesti): Donnarumma, Danilo, Rudiger, Bremer, Cuadrado, Locatelli, Pogba, Zakaria, Zaniolo, Chiesa, Vlahovic.