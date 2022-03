Questi sono giorni molto intensi per Paulo Dybala. Infatti, oggi domenica 20 marzo, alle ore 15, il giocatore argentino tornerà tra i titolari di Massimiliano Allegri, mentre domani lunedì 21 marzo sarà chiamato a prendere una decisione per il rinnovo di contratto con la Juventus.

Il numero 10 juventino dovrà decidere se accettare la nuova proposta della dirigenza bianconera, la quale probabilmente offrirà a Paulo Dybala un triennale da 7 milioni annui. Ovviamente la decisione finale spetterà al giocatore, che dovrà decidere se accettare oppure se lasciare Torino a fine giugno a parametro zero.

Insomma, queste sono ore particolari per la "Joya", che peraltro alla vigilia della gara contro la Salernitana avrebbe avuto un piccolo screzio con Massimiliano Allegri. La cosa, però, è rientrata in fretta visto che il tecnico livornese avrebbe deciso di affidargli una maglia da titolare, al fianco di Dusan Vlahovic.

La Juventus cambia formazione

Oltre al rientro di Dybala, mister Massimiliano Allegri presenterà alcuni cambi soprattutto a livello di posizioni in campo. Infatti, per la gara contro la Salernitana non avrà a disposizione Manuel Locatelli (che è positivo al Covid), per questo motivo al fianco di Arthur verrà schierato Danilo, mentre Adrien Rabiot sarà impiegato sulla sinistra. Intanto Massimiliano Allegri ha appena recuperato Giorgio Chiellini, Paulo Dybala e Federico Bernardeschi, due di questi giocatori saranno titolari ma chiaramente non hanno i 90 minuti nelle gambe.

Per questo motivo l'argentino e Chiellini giocheranno dal primo minuto, mentre Bernardeschi verrà utilizzato come cambio a gara in corso. Anche perché gli uomini in panchina saranno davvero contati e Massimiliano Allegri vuole avere a disposizione un cambio importante. A completare il centrocampo, invece, ci sarà Juan Cuadrado.

Anche in porta ci sarà una novità e giocherà Mattia Perin.

Per la gara contro la Salernitana, Massimiliano Allegri concederà un turno di riposo ad Alvaro Morata. Anche per lo spagnolo sarà uno dei tanti giocatori della Juventus che, nei prossimi giorni, lasceranno la Continassa per raggiungere il ritiro della nazionale. Dunque, il tecnico livornese dovrà fare a meno di diversi calciatori, anche se una "buona notizia" in tal senso viene da Dybala che non è stato convocato dall'Argentina e avrà la possibilità di lavorare al JTC con tutta tranquillità.

La probabile formazione della Juventus (4-4-2): Perin; De Sciglio, De Ligt, Chiellini, Pellegrini; Cuadrado, Danilo, Arthur, Rabiot; Dybala, Vlahovic.