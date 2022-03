La Juventus - dopo la sconfitta in Champions League contro il Villarreal - dovrà lavorare in maniera importante sul mercato in previsione stagione 2022-2023. Il centrocampo rimane il settore che più necessita di rinforzi, ma alcune problematiche riguardano anche la difesa, considerando che Bonucci e Chiellini non hanno dato un grande contributo in questa stagione a causa degli infortuni muscolari, anche per la loro età avanzata.

Per questo a luglio potrebbe arrivare in bianconero un difensore importante da affiancare a de Ligt. Nonostante si parli di un interesse concreto del Paris Saint Germain per il difensore olandese, la sua conferma almeno per la stagione 2022-2023 sembrerebbe certa, soprattutto se la Juventus dovesse qualificarsi alla Champions League.

La Juventus però starebbe lavorando anche a un altro acquisto in difesa, che possa rappresentare un rinforzo importante e possa migliorare le prestazioni difensive. A tal riguardo si è parlato di un interesse concreto per Antonio Rudiger, in uscita a parametro zero dal Chelsea, che però vorrebbe un ingaggio importante. Per questo si starebbe valutando un altro giocatore che - oltre a essere più giovane del tedesco - si accontenterebbe di un ingaggio minore rispetto al giocatore del Chelsea: si tratta di Bremer del Torino, protagonista di una grande stagione con la società piemontese.

Il difensore Bremer potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Bremer durante il Calciomercato estivo.

Potrebbe dunque essere il brasiliano il rinforzo per la difesa, anche perché la società bianconera avrebbe le contropartite tecniche ideali da offrire al Torino per diminuire l'esborso economico per acquistare il brasiliano.

Il classe 1997 ha una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro. La Juventus potrebbe offrire al Torino una somma in contanti di circa 20 milioni di euro più i cartellini di Rolando Mandragora (già in prestito al Torino) e di Federico Gatti.

Il difensore classe 1998 è stato acquistato dalla Juventus durante il mercato di gennaio e rimarrà in prestito al Frosinone fino a giugno, per poi eventualmente aggregarsi nella società bianconera all'inizio della preparazione estiva.

Un altro nome per la difesa della Juventus

La Juventus valuta un altro difensore per il calciomercato estivo.

Se non dovessero arrivare Antonio Rudiger né Bremer, la società bianconera potrebbe ingaggiare Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina in scadenza di contratto con la società toscana a giugno 2023: il serbo potrebbe essere acquistato per circa 20 milioni di euro.