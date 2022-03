La Juventus, in queste ore, sta continuando ad allenarsi alla Continassa e Massimiliano Allegri sta già pensando ad alcune mosse da fare nel match contro l'Inter. Il tecnico livornese sta recuperando giocatori importanti e da ieri, 29 marzo, Dusan Vlahovic ha ripreso ad allenarsi in gruppo. DV7 ha saltato gli impegni con la Serbia per tornare a Torino per recuperare da un piccolo fastidio all'inguine. Durante questa pausa anche Paulo Dybala e Federico Bernardeschi ne hanno approfittato per ritrovare la condizione fisica visto che entrambi sono reduci da problemi muscolari.

Anche per quanto riguarda gli altri infortunati ci sono buone notizie, infatti, sia Alex Sandro che Denis Zakaria hanno ripreso ad allenarsi parzialmente in gruppo. Perciò visti i tanti recuperi Massimiliano Allegri sta pensando di affidarsi a un 4-2-3-1 con tre uomini alle spalle di Dusan Vlahovic.

La Juventus studia le mosse tattiche

Quella di domenica 3 aprile sarà una gara molto importante per la Juventus. Infatti, per i bianconeri vincere contro l'Inter significherebbe dare continuità ai recenti risultati positivi ottenuti in campionato. Per questo motivo, Massimiliano Allegri sta pensando come arginare i nerazzurri e in particolare l'obiettivo sarebbe quello di bloccare le fasce inserendo più uomini alle spalle di Dusan Vlahovic.

Il tecnico livornese già in passato ha utilizzato il 4-2-3-1 e con questo modulo ha raccolto ottimi risultati. Dunque, contro l'Inter, la Juventus potrebbe schierare Juan Cuadrado, Paulo Dybala e Federico Bernardeschi alle spalle di DV7. Alvaro Morata, invece, potrebbe partire dalla panchina per entrare a gara in corso. Lo spagnolo è reduce dagli impegni in nazionale e per questo motivo Allegri potrebbe scegliere di affidarsi ai giocatori che durante la pausa hanno lavorato al JTC.

Dubbi a centrocampo

La Juventus, per la gara contro l'Inter, ha ancora qualche dubbio a centrocampo poiché Manuel Locatelli è appena guarito dal Covid mentre Arthur tornerà a Torino solo il 1 aprile. Anche Adrien Rabiot è reduce dagli impegni in nazionale, mentre Denis Zakaria sta recuperando dall'infortunio accusato a fine febbraio e probabilmente sarà in panchina.

Perciò è possibile che la Juventus si affidi a Manuel Locatelli e a uno fra Arthur e Adrien Rabiot. Anche in difesa resta da capire chi sarà il partner di Matthijs De Ligt. Bonucci è appena tornato da un problema fisico e in nazionale ha giocato pochi minuti. Chiellini, nell'inutile sfida contro la Turchia, è stato in campo per 77 minuti perciò bisognerà capire come sta. Questo dubbio probabilmente Allegri se lo porterà dietro fino a poche ore dalla sfida contro l'Inter. In ogni caso domani 31 marzo la Juventus sarà ancora alla Continassa e svolgerà una seduta mattutina.