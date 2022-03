La Juventus potrebbe rinforzarsi in maniera decisa durante il Calciomercato estivo dando seguito agli acquisti importanti effettuati a gennaio. Gli arrivi di Gatti, che rimarrà in prestito al Frosinone fino a giugno, Denis Zakaria e Dusan Vlahovic potrebbero essere solo l'inizio di investimenti pesanti che potrebbero migliorare la qualità della Juventus. A tal riguardo potrebbero arrivare almeno due centrocampisti oltre ad un giocatore per il settore avanzato. Acquisti che però potrebbero dipendere dalle cessioni, a tal riguardo si parla del possibile arrivo di Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno.

Il francese difficilmente prolungherà l'intesa contrattuale con la società inglese, soprattutto se non dovesse qualificarsi alla Champions League. Lo United fra l'altro è alla prese anche con il caso Cristiano Ronaldo, non convocato per il match di campionato contro il Manchester City ufficialmente per problema all'anca. Il giocatore però sarebbe volato in Portogallo sorprendendo tecnico e società inglese. A proposito di Pogba, il suo arrivo alla Juventus potrebbe concretizzarsi soprattutto se la società bianconera dovesse effettuare alcune cessioni importanti, come ad esempio quelle di Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, che pesano molto sul monte ingaggi.

Le cessioni di Rabiot e Ramsey potrebbero agevolare l'acquisto di Pogba

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Paul Pogba. Il centrocampista francese arriverebbe a parametro zero essendo in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno. Attualmente il suo ingaggio è di circa 14 milioni di euro netti a stagione, somma che attualmente la società bianconera difficilmente potrebbe pagare.

Si parla infatti di una possibile offerta da 7 milioni di euro a stagione più bonus fino ad arrivare a 10 milioni di euro a stagione. Il suo arrivo però potrebbe essere agevolato dalle cessioni di Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. Entrambi hanno un ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione, soprattutto il francese potrebbe garantire una buona somma anche dalla cessione del cartellino.

Per quanto riguarda invece il gallese attualmente è in prestito ai Glasgow Rangers ma sta avendo problematiche fisiche come gli è capitato nella sua esperienza professionale alla Juventus.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare anche un altro centrocampista oltre a Pogba, un giocatore bravo nell'impostazione di gioco. Piace Jorginho, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno 2023. Potrebbe essere ceduto per circa 20 milioni di euro. Potrebbero arrivare inoltre un giocatore per il settore avanzato, un difensore centrale e un terzino destro. Piacciono Nicolò Zaniolo della Roma, Jason Denayer del Lione e Raoul Bellanova, protagonista di una stagione importante con il Cagliari fino ad adesso con 21 match disputati, 1 gol e 2 assist decisivi.