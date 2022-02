La Juventus in questi giorni è impegnata non solo nel calcio giocato ma anche nel decidere il futuro professionale dei giocatori in scadenza a giugno. Il Consiglio d'Amministrazione potrà essere utile per definire l'eventuale prolungamento contrattuale dei vari Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio. La società bianconera però lavora già per il Calciomercato estivo, si cercherà di risolvere le problematiche riscontrate in questa stagione. L'arrivo di Denis Zakaria e Dusan Vlahovic sono solo l'inizio di un miglioramento tecnico che proseguirà anche in estate.

A tal riguardo si parla molto del possibile arrivo di un centrocampista che possa garantire fisicità oltre che la qualità. Fra i nomi avvicinati alla Juventus c'è quello di Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno. La società bianconera nelle ultime stagioni però ci sta abituando all'acquisto di giocatori giovani. Secondo le ultime notizie di mercato avrebbe individuato in Ryan Gravenberch uno dei possibili rinforzi per il centrocampo. In scadenza di contratto con l'Ajax a giugno 2023 il 20enne è uno dei migliori giovani del calcio europeo. Non è un caso che sia l'interesse concreto non solo della Juventus ma anche del Bayern Monaco.

Il giocatore Gravenberch possibile acquisto della Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Ryan Gravenberch a giugno. Sul centrocampista olandese ci sarebbe l'interesse concreto anche del Bayern Monaco, che sarebbe in vantaggio sui bianconeri. La Juventus potrebbe sfruttare i buoni rapporti professionali con l'agente sportivo del giocatore Mino Raiola.

L'Ajax potrebbe cederlo per circa 25 milioni di euro, prezzo agevolato se consideriamo la giovane età e le qualità dimostrate dal centrocampista. Il motivo per cui può essere acquistato a tale somma è perché ha un contratto fino a giugno 2023. A fine stagione sarà quindi ad un anno dalla scadenza dell'intesa contrattuale con la società olandese.

La stagione disputata fino ad adesso da Ryan Gravenberch

Il centrocampista Ryan Gravenberch è un riferimento dell'Ajax, non è un caso che abbia giocato diversi match da titolare in questa stagione nonostante debba compiere ancora 20 anni. 7 i match disputati in Champions League con un assist decisivo ad un suo compagno a cui bisogna aggiungere 22 match, un gol e 3 assist nel campionato olandese, un match in Coppa d'Olanda ed un altro nella Supercoppa d'Olanda. Una stagione da protagonista fino ad adesso che potrebbe garantirgli un trasferimento in una società importante a giugno. Potrebbe essere la Juventus ad acquistare il giocatore.