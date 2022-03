In queste ore la Juventus è divisa su due fronti: il primo è quello del campo e il secondo è quello del mercato. Infatti, la società starebbe già imbastendo diverse trattative per il futuro. Il primo punto su cui stanno lavorando Maurizio Arrivabene e Federico Cherubini è quello dei rinnovi dei giocatori in scadenza di contratto a giugno, ossia Paulo Dybala, Federico Bernardeschi, Juan Cuadrado, Mattia De Sciglio e Mattia Perin. Ma la dirigenza bianconera sarebbe anche attenta a eventuali opportunità, una di queste potrebbe essere Paulo Pogba. Infatti, il francese potrebbe lasciare il Manchester United a parametro zero e la Juventus potrebbe farsi avanti per ingaggiarlo.

Intanto, per quanto riguarda il campo, i bianconeri devono pensare al match contro lo Spezia. Per questa sfida Massimiliano Allegri ritroverà Paulo Dybala e sarebbe pronto per rilanciarlo dal primo minuto.

La Juventus su due fronti

Queste sono settimane molto intense per la Juventus. Infatti, la squadra lavora per portare a casa risultati importanti e il gruppo di Massimiliano Allegri è ancora in corsa su tutti i fronti. Il tecnico livornese tiene alta la guardia e in campionato punta a chiudere in zona Champions.

Anche se all'interno dello spogliatoio c'è chi sogna lo scudetto. Mentre la squadra pensa al campo la dirigenza sarebbe pronta a presentare un'offerta per Paul Pogba. La Juventus, stando a quanto afferma la Gazzetta dello Sport, potrebbe garantire al francese circa 7,5 milioni annui più bonus.

In totale si potrebbe arrivare a 10 milioni, ma Pogba eventualmente potrà godere del Decreto crescita.

Nel frattempo, secondo alcune indiscrezioni, anche Massimiliano Allegri starebbe facendo le proprie mosse e sarebbe pronto ad attivarsi per contattare Pogba per convincerlo a tornare a Torino.

Allegri recupera tre giocatori

Intanto la Juventus pensa al match con lo Spezia di domenica 6 marzo alle ore 18.

Per questa partita il tecnico livornese ritroverà Paulo Dybala, Federico Bernardeschi e Daniele Rugani e questo gli consentirà di fare alcuni cambi di formazione. In difesa, contro lo Spezia, non dovrebbero esserci novità e si rivedranno Danilo, Matthijs De Ligt, Mattia De Sciglio e Luca Pellegrini. A centrocampo dovrebbero essere confermati Manuel Locatelli, Arthur e Adrien Rabiot.

Mentre in attacco potrebbe esserci il ritorno del tridente pesante formato da Paulo Dybala, Dusan Vlahovic e Alvaro Morata. Ma non è da scartare che l'ipotesi che il serbo possa riposare, al suo posto potrebbe giocare Moise Kean.

In ogni caso Massimiliano Allegri ha ancora alcune ore per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione.