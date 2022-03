La Juventus potrebbe essere una delle società più impegnate sul mercato a giugno. Dopo aver effettuato acquisti importanti a gennaio con gli arrivi di Federico Gatti, Denis Zakaria e Dusan Vlahovic la società bianconera potrebbe rinforzarsi con investimenti in tutti i settori. Soprattutto se dovessero esserci cessioni importanti, come confermano diversi giornali sportivi. Da definire il futuro professionale dei giocatori in scadenza a giugno come Bernardeschi, Cuadrado, Perin e De Sciglio, in questi giorni è arrivata l'ufficialità da parte dell'amministratore delegato Maurizio Arrivabene dell'addio a fine stagione di Paulo Dybala.

Il dirigente bianconero ha dichiarato che l'argentino dopo l'arrivo di Dusan Vlahovic non è più considerato parte integrante del progetto sportivo bianconero. Arrivabene ha parlato di motivi tecnici nella volontà di non prolungare il contratto di Dybala. La Juventus potrebbe quindi giocare con il 4-3-3 o con il 4-2-3-1. Per lo stesso motivo potrebbe non essere riscattato Moise Kean, attualmente in prestito di due anni con obbligo di riscatto a giugno 2023 al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Di conseguenza l'obbligo scatterebbe a determinate condizioni e la Juventus potrebbe evitare di acquistare a titolo definitivo. Dybala e Kean potrebbero essere sostituiti rispettivamente da Niccolò Zaniolo e Giacomo Raspadori.

La Juventus potrebbe acquistare Zaniolo e Raspadori a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato oltre a Dybala potrebbe lasciare la Juventus a giugno anche Moise Kean. Il giocatore è in prestito di due anni con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi stagionali a giugno 2023 per circa 38 milioni di euro.

Somma che la società bianconera non vorrebbe spendere considerando anche la stagione fin qui disputata da Kean. L'argentino potrebbe essere sostituito da Niccolò Zaniolo, in scadenza id contratto con la Roma a giugno 2024 e che ha una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro. Se dovesse partire Kean invece potrebbe arrivare Giacomo Raspadori, valutato circa 30 milioni di euro dal Sassuolo e che fino ad adesso è stato protagonista di una stagione importante con la società emiliana.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare centrocampo e difesa nel mercato estivo. L'età avanzata di Bonucci e Chiellini potrebbe agevolare l'acquisto di un difensore importante. Piace Antonio Rudiger, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno. Si valuta anche l'arrivo di un terzino sinistro in caso di cessione di Alex Sandro, sarebbe a rischio partenza anche Rabiot. A centrocampo potrebbero arrivare Paul Pogba e Jorginho.