Non c'è pace per Paulo Dybala che sarà costretto a saltare anche la sfida Juventus - Spezia. Ad annunciare l'ennesimo forfait del numero 10 juventino è stato Massimiliano Allegri in conferenza stampa: "Dybala è uscito anzitempo dall'allenamento per un problemino al flessore". Dunque, l'argentino sembrava ad un passo dal rientro e invece ha accusato un nuovo fastidio che non gli consentirà di recuperare. Adesso non si sa con certezza quando tornerà a disposizione la speranza è che ce la faccia per la partita del 16 marzo contro il Villarreal. Le buone notizie per la gara contro lo Spezia arrivano da Federico Bernardeschi e Daniele Rugani che saranno nuovamente a disposizione.

Il numero 24 juventino sarà in campo dal primo minuto visto che contro i liguri mancherà anche Mattia De Sciglio. Il numero 2 bianconero ha un fastidio al ginocchio e ha bisogno di riposare.

Juventus sempre in emergenza

Per la gara contro lo Spezia la Juventus sarà sempre in emergenza anche se ritroverà Federico Bernardeschi e Daniele Rugani. Ma mancheranno i lungo degenti Kaio Jorge, Federico Chiesa e Weston McKennie, a loro vanno aggiunti i forfait di Paulo Dybala, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Alex Sandro e Mattia De Sciglio. Anche se se quattro di questi giocatori sperano di rientrare per la partita contro il Villarreal. In particolare Massimiliano Allegri si è soffermato sulle condizioni di Alex Sandro: "Alex Sandro sta procedendo bene e credo di averlo per il Villarreal".

Dunque, al netto delle assenze, contro lo Spezia, la Juventus si affiderà a gran parte degli uomini visti contro la Fiorentina. In difesa si ripartirà da Danilo, Matthijs De Ligt e Luca Pellegrini. Insieme a loro ci sarà il ritorno di Daniele Rugani. Mentre in porta si rivedrà Wojciech Szczesny. A centrocampo, invece, non ci saranno novità e si ripartirà da Manuel Locatelli, Arthur e Adrien Rabiot.

Anche perché Massimiliano Allegri ha sottolineato che non sono tutti ragazzi giocatori giovani che possano tranquillamente giocare più partite di fila. Inoltre, il tecnico della Juventus ha voluto elogiare Manuel Locatelli: "Locatelli è stato una piacevole sorpresa, non tecnicamente, ma per la tenuta mentale".

Vlahovic potrebbe riposare

Per la gara contro lo Spezia, la Juventus non potrà fare grandi cambi anche perché le tante assenze non permettono a Massimiliano Allegri di fare tante rotazioni. Una delle novità di formazione potrebbe riguardare l'attacco. Infatti, il tecnico livornese starebbe pensando di fare rifiatare Dusan Vlahovic. A quel punto in avanti si potrebbe vedere un tridente formato da Juan Cuadrado, Moise Kean e Alvaro Morata.