Inter, Milan e Juventus si apprestano ad essere tra le protagoniste della prossima sessione estiva del Calciomercato. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, potrebbero esserci dei contatti con alcuni top-club (Real Madrid e Paris Saint-Germain) per eventuali scambi.

Lautaro Martinez, tornato al gol dopo la tripletta messa a segno contro la Salernitana, sarebbe finito nel mirino del Real Madrid. Il club presieduto da Florentino Perez starebbe pensando di mettere sul piatto i cartellini di Dani Ceballos e Luka Jovic, entrambi poco considerati dall'allenatore Carlo Ancelotti.

La valutazione del centravanti argentino si aggira intorno ai 70 milioni di euro. I dirigenti nerazzurri non sarebbero interessati ad un ampio scambio col Real perché preferirebbero monetizzare da un'eventuale partenza di Lautaro. Il numero 10 interista andrebbe via soltanto se si avviasse un'operazione simile a quella che ha portato Romelu Lukaku al Chelsea durante la scorsa estate per circa 115 milioni di euro.

Juventus e Paris Saint-Germain potrebbero scambiarsi i centrocampisti

La Juventus potrebbe allacciare dei contatti con il Paris Saint-Germain. Il club transalpino sarebbe interessato ad Arthur, che sembra piacere soprattutto al direttore sportivo Leonardo come nuovo play per la mediana.

Il sogno nel cassetto dei bianconeri sarebbe Marco Verratti, ma in realtà il Psg potrebbe offrire in cambio Leandro Paredes. Il 27enne argentino - sondato dall'Inter durante il mercato invernale - ritornerebbe in Italia volentieri dopo l'esperienza alla Roma.

Massimiliano Allegri avrebbe chiesto un playmaker ai dirigenti della Juventus.

La società torinese starebbe seguendo anche Jorginho del Chelsea, il cui contratto è in scadenza nel giugno del 2023. L'ex Napoli sarebbe anche nel mirino del Real Madrid.

Il Barcellona sarebbe sulle tracce di Theo Hernandez

Il Milan potrebbe essere chiamato a respingere gli assalti che potrebbero arrivare dal Barcellona per Theo Hernandez.

Quest'ultimo piace anche al Paris Saint-Germain.

Il Barça vorrebbe l'esterno sinistro francese per farne l'erede di Jordi Alba. Il Milan, tuttavia, non sarebbe disposto a sedersi al tavolo delle trattative per offerte inferiori ai 50 milioni di euro. Una cifra, questa, che potrebbe essere troppo alta per i blaugrana. La società catalana, dunque, potrebbe virare su altri profili più accessibili sotto il profilo economico, come Grimaldo del Benfica o Tagliafico dell'Ajax.