Con una salvezza che per il Crotone pare sempre più lontana, la squadra di mister Francesco Modesto è chiamata a vincere lo scontro diretto nella corsa per i play-out di Serie B. All'Ezio Scida questa domenica 6 marzo arriva l'Alessandria del tecnico Moreno Longo, avversario da non sottovalutare: i grigi nel girone d'andata sono riusciti ad avere la meglio (1-0) contro gli squali al "Moccagatta".

I calabresi intanto hanno vissuto una vigilia particolare, dal momento che sono ufficialmente in silenzio stampa.

Crotone, ultima chiamata

Con 16 sconfitte all'attivo in 27 giornate e sole due vittorie, entrambe ottenute in casa, il Crotone non potrà fare calcoli e soprattutto non può fallire l'appuntamento con il successo contro l'Alessandria.

Gli squali, distanziati di 9 punti dagli ospiti, dovranno ottenere una vittoria per ridurre il margine in classifica e provare a dare tutt'altro sapore al finale di campionato. I rossoblù potranno contare per l'occasione su tutta la rosa, situazione incoraggiante in un momento cruciale del torneo.

Possibile rientro nell'undici titolare del Crotone per il difensore Simone Canestrelli, a lungo fuori causa infortunio. In attacco dovrebbe essere confermato Mirko Maric, calciatore più prolifico dei rossoblù con 8 reti realizzate.

Crotone, sfida aperta con Moreno Longo

A presentare il match, in conferenza stampa, è stato il tecnico dell'Alessandria Moreno Longo, il quale ha detto: "Affrontiamo un avversario in salute che ha una classifica che non merita.

Per questo, in una gara comunque estremamente importante anche se non decisiva, dovremo essere perfetti".

Poi il tecnico dei piemontesi ha detto: "La gara di Crotone metterà fine al ciclo di sfide ravvicinate, un periodo della stagione che è stato veramente estenuante. Credo che questo sia valso per noi come per tutte le squadre, è stato davvero provante.

A complicare le cose sono stati anche gli infortuni, abbiamo cercato di fare ruotare la rosa in queste gare per non affaticare alcuni elementi e farli arrivare tutti al meglio".

Tifosi a raccolta allo Scida

Per provare a spingere la squadra in questa gara la dirigenza del Crotone ha voluto confermare i prezzi bassi dei biglietti per lo stadio che hanno caratterizzato anche i precedenti match.

Anche questa volta sarà attiva la promozione "Porta un amico" con la quale al costo di un solo biglietto i tifosi potranno avere in omaggio un biglietto per un amico o familiare.

La gara, turno della 28^ giornata di Serie B 2021-2022, sarà in programma nella giornata di domenica 6 marzo con fischio d'inizio fissato per le ore 15:30. In palio non ci sono solo i tre punti ma anche il futuro del Crotone che, mai come in questa stagione, rischia la discesa in Serie C.