La Juventus è attesa da match importanti, decisivi per arrivare fino in fondo in tutte le competizioni. Fra campionato, Coppa Italia e Champions League, i bianconeri si giocano molto. L'obiettivo principale in campionato è la qualificazione alla massima competizione europea e quindi arrivare nei primi quattro posti, ma si cercherà anche la qualificazione alla finale di Coppa Italia e ai quarti di finale di Champions League. Intanto, la società bianconera prosegue il lavoro per migliorare la rosa a disposizione di Allegri per la stagione 2022-2023.

Una volta definito il futuro professionale dei giocatori in scadenza a giugno e quello di Alvaro Morata, in prestito dall'Atletico Madrid con diritto di riscatto per i bianconeri, si cercheranno rinforzi importanti soprattutto a centrocampo. Potrebbe arrivare un giocatore bravo nell'impostazione di gioco, ma anche una mezzala. Nell'ultime ore, come conferma calciomercatonews.com, la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli in scadenza di contratto a giugno 2024. Il giocatore anche in questa stagione sta dimostrando di essere molto importante per i campani. Se però non dovesse prolungare il suo contratto, potrebbe fare una nuova esperienza professionale.

Il Napoli vorrebbe evitare una diminuzione del prezzo del suo cartellino considerando la scadenza del contratto nel 2024.

Il centrocampista Zielinski piace a Juventus e Milan

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus sarebbe interessata a Zielinski. Il centrocampista del Napoli va in scadenza di contratto a giugno 2024 ed ha una valutazione di mercato di circa 50 milioni di euro.

Prezzo importante giustificato dalla stagione fin qui disputata dal centrocampista, che rimane una delle migliori mezzali del campionato italiano. Sarebbe ideale per la Juventus perché darebbe qualità al centrocampo. Sul giocatore però ci sarebbe l'interesse concreto non solo della Juventus ma anche del Milan, che cerca un trequartista nel 4-2-3-1 del tecnico Stefano Pioli.

Se il giocatore in questi mesi non dovesse prolungare il suo contratto con il Napoli, la sua partenza potrebbe concretizzarsi a giugno.

Il mercato della Juventus

Rimanendo in tema mezzala, la Juventus potrebbe ingaggiare Paul Pogba a giugno. Il centrocampista è in scadenza di contratto con il Manchester United, potrebbe arrivare a parametro zero nella società bianconera. Molto dipenderà dalla volontà del francese di diminuirsi l'ingaggio che attualmente guadagna, circa 14 milioni di euro netti a stagione. Si valuta anche l'acquisto di un centrocampista bravo nell'impostazione di gioco. Piace Jorginho del Chelsea, mentre per il settore avanzato il preferito sembra essere Niccolò Zaniolo della Roma, che hai un prezzo di mercato di circa 40 milioni di euro.