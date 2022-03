La Juventus prima del match di Champions League contro il Villarreal giocherà in campionato contro la Sampdoria. Sarà importante per i giocatori di Allegri confermarsi dopo le vittorie contro la Fiorentina nella semifinale di andata di Coppa Italia e contro lo Spezia in campionato. I bianconeri sono a -7 dal Milan primo, a -5 dall'Inter seconda (ma con una partita da recuperare) e a -4 dal Napoli terzo. A dieci match dalla fine del campionato tale distanza può essere recuperata, nonostante Allegri ha più volte detto che l'obiettivo è il quarto posto.

Intanto il tecnico toscano potrebbe recuperare diversi giocatori importanti non tanto contro la Sampdoria ma proprio in vista del match di Champions League contro il Villarreal. Già contro i liguri potrebbe essere convocato Giorgio Chiellini, che potrebbe giocare nel secondo tempo per raccogliere minutaggio ed eventualmente giocare titolare contro gli spagnoli. Nel match della massima competizione europea potrebbero recuperare anche Bonucci e Alex Sandro oltre a Paulo Dybala. Problemi di formazione invece per il tecnico del Villarreal Unai Emery, perché recentemente si è infortunato il centrocampista Alberto Moreno. Per lo spagnolo stagione finita a causa della rottura del crociato del ginocchio.

Al suo posto potrebbe giocare Pedraza.

Potrebbe giocare qualche minuto nel secondo tempo contro la Sampdoria nel match di campionato che precede il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal. A proposito degli spagnoli, Gerard Moreno sembra aver recuperato e potrebbe giocare contro la Juventus. Diversa è la situazione dell'altro Moreno, Alberto, che si è recentemente rotto il legamento del crociato.

La conferma è arrivata dal comunicato ufficiale del Villarreal che ha confermato come per il centrocampista spagnolo la stagione sia finita. Al suo posto il tecnico degli spagnoli Unai Emery potrebbe affidarsi a Pedraza, che potrebbe sfidare sulla fascia Juan Cuadrado. In questa stagione fino ad adesso lo spagnolo ha segnato 6 gol fornendo 4 assist decisivi ai suoi compagni.

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri spera di poter schierare Paulo Dybala contro il Villarreal. L'argentino potrebbe essere molto importante per migliorare la qualità del gioco offensivo. Difficilmente recupererà contro la Sampdoria, la speranza è che possa essere a disposizione contro gli spagnoli, con Allegri che potrebbe schierarlo nel caso di bisogno. I titolari in Champions League dall'inizio nel settore avanzato dovrebbero essere Alvaro Morata e Dusan Vlahovic.