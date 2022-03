La Juventus in questa stagione sta avendo diversi problemi a centrocampo, infatti sembra mancare un giocatore bravo nell'impostazione di gioco ed una mezzala d'inserimento che possa garantire gol. Nelle ultime settimane inoltre i tanti infortuni subiti dai difensori bianconeri avrebbero convinto la società ad investire su un calciatore affidabile che possa fare il titolare insieme a Matthijs de Ligt. Nonostante le indiscusse qualità di Bonucci e Chiellini, l'età avanzata e i continui infortuni muscolari non danno garanzie alla Juventus. Inoltre Rugani non sembra poter fare il titolare e sarebbe considerato 'solo' una valida alternativa dal tecnico Massimiliano Allegri.

A luglio arriverà Federico Gatti, ma è un giovane e non sarà probabilmente titolare. Per questo la Juventus starebbe valutando un rinforzo. Si è parlato nelle ultime settimane di un interesse concreto per Bremer del Torino dopo la prestazione del brasiliano in Juventus-Torino. Un giocatore che però ha una valutazione di mercato alta, mentre la società bianconera preferirebbe investire in maniera importante soprattutto a centrocampo. Per questo la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Kim Min-Jae, difensore sudcoreano attualmente al Fenerbahce.

Kim Min-Jae potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Viene soprannominato 'Il Mostro' per la sua fisicità prorompente. Il classe 1996 Kim Min-Jae sta dimostrando di essere un giocatore affidabile.

Nel recente match fra Fenerbahce e Trabzonspor diversi addetti ai lavori avrebbero osservato la prestazione del difensore, che piacerebbe alla Juventus ma anche ad Atletico Madrid e al Tottenham. Acquistato per circa 3 milioni di euro, il sudcoreano attualmente ha una valutazione di mercato di circa 10 milioni di euro, prezzo che potrebbe crescere in questo finale di stagione.

Nazionale della Corea del Sud, potrebbe rappresentare un investimento utile per il presente e per il futuro e che potrebbe adattarsi molto bene ad un campionato come quello italiano.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta altri difensori per la stagione 2022-2023. Fra questi spicca anche un giocatore in scadenza a giugno.

Si parla di Jason Denayer, difensore belga del Lione. Oltre a lui, gli investimenti principali della società bianconera potrebbero riguardare il centrocampo. Se si dovessero concretizzare le cessioni di Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Arthur Melo, potrebbe arrivare un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e una mezzala d'inserimento. Piacerebbero Jorginho del Chelsea, Pogba del Manchester United e de Jong del Barcellona.