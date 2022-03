La Juventus, dopo aver ufficializzato il mancato prolungamento di contratto di Paulo Dybala, è pronta a definire il mercato estivo. Si valutano rinforzi importanti in tutti i settori, di certo arriverà un sostituto dell'argentino: fra i nomi seguiti ci sarebbe Nicolò Zaniolo, che la Roma potrebbe cedere per circa 40 milioni di euro. Servono, però, investimenti importanti a centrocampo e in difesa, anche contro il Villareal in Champions League si è vista una problematica evidente nell'impostazione di gioco ma anche una difesa che ha lasciato a desiderare.

Le assenze di Bonucci e Chiellini si sono fatte sentire, Rugani sta dimostrando di essere una buona alternativa ma proprio da un suo fallo è arrivato il rigore poi segnato dagli spagnoli. Per questo, la Juventus sta valutando acquisti importanti per la difesa: si parla molto di un interesse concreto per Antonio Rudiger, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno. Il tedesco, però, non è l'unico giocatore che piace alla società bianconera. D'altronde, la Juventus, nelle ultime stagioni, ha investito soprattutto in giovani di qualità, pronti a giocare subito titolari nella squadra bianconera. Per questo, si valutano Nikola Milenkovic della Fiorentina ma anche Ronald Araujo, difensore del Barcellona in scadenza di contratto con la società catalana a giugno 2023.

Il difensore Araujo potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli, la Juventus potrebbe valutare l'acquisto di Ronald Araujo. L'uruguaiano va in scadenza di contratto a giugno 2023 e sembra non aver trovato ancora l'intesa per il prolungamento di contratto con il Barcellona. Il giocatore vorrebbe un ingaggio importante: la società catalana, anche per le problematiche economiche degli ultimi anni, non vorrebbe appesantire in maniera importante il bilancio societario.

Se non dovesse arrivare l'intesa sul prolungamento di contratto, il suo addio a giugno diventerebbe una possibiltà concreta, anche perché c'è il rischio del parametro zero nel 2023. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe attingere in maniera importante nel Barcellona non solo per l'acquisto del difensore centrale ma anche per il ruolo di terzino destro e per il settore avanzato.

A tal riguardo, oltre a Araujo, piacciono Sergino Dest, giocatore americano gradito alla società bianconera, e Dembélé. Il francese è in scadenza di contratto con il Barcellona a giugno. Di conseguenza, sarebbe un rinforzo importante a parametro zero, ideale non solo per il 4-3-3 ma anche come trequartista per il 4-2-3-1 di Massimiliano Allegri.