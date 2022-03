La sconfitta contro il Villarreal dimostra come la Juventus debba investire molto sul mercato durante il Calciomercato estivo. Le esigenze principali per la stagione 2022-2023 sono però a centrocampo, dove manca qualità. Tante le critiche ricevute dopo il match contro il Villarreal da Adrien Rabiot e Arthur Melo. Per questo potrebbero arrivare uno o due rinforzi importanti a centrocampo. Si lavora soprattutto all'acquisto di una mezzala d'inserimento. A tal riguardo il preferito sembra essere Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno.

A confermare non solo l'interesse ma una vera e propria trattativa è Rudy Galetti, il giornalista sportivo ha dichiarato che le parti sono a lavoro e che la trattativa per l'ingaggio del francese da parte della società bianconera procede spedita. Secondo Galetti potrebbe chiudersi entro fine aprile: il giocatore potrebbe sottoscrivere un contratto fino a giugno 2026.

Possibile intesa a 9 milioni più 3 di bonus a stagione fra Pogba e la Juventus

''Juventus e Pogba, le trattativa procedono e l'intesa sembra vicina: l'obiettivo è cercare di chiudere entro fine aprile''. Questo il post su Twitter di Rudy Galetti, il giornalista sportivo ha dichiarato che le parti sembrano vicine che Pogba arriverebbe come rinforzo importante per il centrocampo bianconero.

Galetti ha poi sottolineato anche la possibile intesa contrattuale fra le parti per un contratto da 9 milioni di euro netti a stagione più 3 di bonus fino a giugno 2026. Un ingaggio che sarebbe minore rispetto ai 14 milioni di euro netti a stagione che attualmente guadagna nel Manchester United. Come dicevamo la Juventus potrebbe acquistare anche un giocatore bravo nell'impostazione di gioco.

Piace Jorginho del Chelsea, in scadenza di contratto a giugno 2023 e che potrebbe lasciare la società inglese per circa 20 milioni di euro.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe attingere al mercato dei parametri zero non solo per rinforzare il centrocampo ma anche la difesa. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società bianconera potrebbe ingaggiare Antonio Rudiger, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno.

Si parla di un'offerta d'ingaggio da circa 6,5 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2026. Rudiger sarebbe preferito a Bremer e a Milenkovic. La Juventus sarebbe in vantaggio su Bayern Monaco e Real Madrid per il difensore, che andrebbe a giocare insieme a de Ligt. La società bianconera confermerebbe Bonucci e Chiellini come prime alternative ai titolari, a questi dovrebbe aggiungersi Gatti, acquistato a gennaio e che rimarrà in prestito al Frosinone fino a giugno.