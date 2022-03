Per questo finale di stagione la Juventus spera di poter contare anche sul capitano Giorgio Chiellini, che dopo settimane di assenza è stato schierato in campo nel primo tempo contro la Salernitana. Intanto nei prossimi giorni il difensore sarà impegnato con la nazionale italiana negli spareggi per il mondiale. E proprio dall'esito di questi potrebbe dipendere il futuro professionale del difensore.

Se infatti l'Italia dovesse non qualificarsi al mondiale in Qatar il giocatore potrebbe considerare la possibilità di lasciare la Juventus in anticipo rispetto al contratto in scadenza a giugno 2023.

Secondo alcune indiscrezioni infatti Chiellini valuterebbe la possibilità di chiedere la sua carriera professionale da giocatore nella Major League Soccer.

Non è un caso il fatto che la Juventus stia lavorando all'ingaggio di un difensore importante come Rudiger per il Calciomercato estivo.

Chiellini potrebbe trasferirsi nella Major League Soccer

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Giorgio Chiellini potrebbe trasferirsi nella Major League Soccer a giugno. Il difensore starebbe valutando di fare una nuova esperienza professionale in un campionato evidentemente meno impegnativo rispetto a quello italiano.

Molto dipenderà però dalla qualificazione o meno ai mondiali della nazionale italiana.

Se l'Italia di Mancini dovesse vincere lo spareggio, Chiellini potrebbe rispettare il contratto coi bianconeri fino a giugno 2023, in modo da arrivare pienamente in forma all'appuntamento iridato in programma alla fine di questo anno solare.

Se invece non sarà così, la partenza del difensore livornese da Torino questa estate potrebbe essere una possibilità concreta.

Un'esperienza professionale nel campionato americano potrebbe essere l'ideale per il difensore, che nelle ultime stagioni ha avuto diversi infortuni che non gli hanno consentito di poter mettere insieme un minutaggio importante.

Il mercato estivo della Juventus

La Juventus potrebbe ingaggiare un difensore importante nella prossima sessione estiva di trasferimenti.

Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe vicino al trasferimento alla società bianconera Antonio Rudiger, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno. Il difensore potrebbe guadagnare circa 6,5 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2026.

Dalla società inglese potrebbe arrivare anche Jorginho, centrocampista in scadenza di contratto a giugno 2023. Il nazionale italiano potrebbe essere acquistato dalla Juventus per circa 20 milioni di euro.

Il club piemontese valuta anche un rinforzo per il settore avanzato: piace Niccolò Zaniolo, in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2024 e valutato circa 40 milioni di euro.