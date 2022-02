La Juventus potrebbe essere una delle protagoniste del Calciomercato estivo, dopo gli importanti acquisti effettuati a gennaio.

La società bianconera in questo finale di stagione cercherà di qualificarsi alla Champions League: disputare la massima competizione europea significa prestigio ma soprattutto ricavi importanti, che potrebbero agevolare altri acquisti. A tal riguardo,in estate, potrebbero arrivare un centrocampista bravo nell'impostazione di gioco e negli inserimenti e un giocatore per il settore avanzato. I principali indiziati a trasferirsi nella società bianconera sarebbero Paul Pogba e Niccolò Zaniolo.

Il francese ha il contratto in scadenza con il Manchester United a giugno, sarebbe un acquisto a parametro zero anche se dall'ingaggio molto importante: Pogba guadagna attualmente circa 14 milioni di euro a stagione, ma non è escluso che possa accettare un'offerta minore, magari con l'inserimento di bonus raggiungibili.

Per quanto riguarda invece Zaniolo, molto dipenderà dal giocatore e dalla sua volontà di prolungare o meno la sua intesa contrattuale con la Roma. In ogni caso questo sarebbe un ingaggio che renderebbe necessario un esborso economico per l'acquisto del cartellino.

Idee Pogba e Zaniolo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe provare a ingaggiare Paul Pogba e Niccolò Zaniolo.

Il francese arriverebbe a parametro zero, anche se si tratta di un investimento pesante per quanto riguarda l'ingaggio. Il centrocampista offensivo della Roma invece ha un prezzo di mercato di circa 40 milioni di euro e ha il contratto in scadenza a giugno 2024. Se non dovesse prolungare la sua intesa contrattuale potrebbe essere ceduto.

La Roma potrebbe valutare la sua partenza soprattutto se non dovesse qualificarsi alla Champions League. Zaniolo potrebbe essere un rinforzo ideale per il settore avanzato bianconero e si integrerebbe molto bene con Vlahovic, con Chiesa ed eventualmente con Paulo Dybala e Alvaro Morata.

Il resto del mercato della Juventus in attacco

L'eventuale arrivo di Pogba potrebbe agevolare la permanenza di Dybala e viceversa. L'argentino è un grande amico del francese, molto dipenderà però dall'intesa contrattuale fra le parti. Dybala è in scadenza di contratto a giugno ed è atteso a giorni l'incontro fra il giocatore e la società bianconera per decidere il suo futuro professionale.

Per quanto riguarda Morata, la Juventus vorrebbe riscattarlo dall'Atletico Madrid ma non ai 35 milioni di euro pattuiti nel 2020: se la società spagnola dovesse accettare un'offerta da circa 20 milioni di euro, allora il giocatore potrebbe essere acquistato dalla società bianconera.