Il Calciomercato di Inter e Napoli ha un filo rosso che le unisce. Il Manchester United infatti, dovrà effettuare diverse operazioni nella prossima sessione estiva e starebbe osservando più di un giocatore nelle due compagini italiane. Essendo quella dei Red Devils, una delle società che fattura di più nel mondo calcistico, è facile intuire come si debba prestare la massima attenzione, poiché la compagine comandata attualmente da Rangnick, può muovere grandi flussi di denaro senza grossi problemi e di conseguenza convincere facilmente giocatori al trasferimento.

Nel caso specifico si tratterebbe di Victor Osimhen e di Hakan Chalanoglu.

United, possibile interesse per Victor Osimhen

Secondo le voci di calciomercato arrivate questa mattina dall'Inghilterra, il Manchester United vorrebbe cambiare in parte le proprie pedine offensive. Cristiano Ronaldo non sta convincendo totalmente e molti cominciano a pensare che la sua "Sunset boulevard" stia iniziando. Stesso discorso andrebbe fatto per Cavani, che in questo 2022 ha compiuto 35 anni, un'età piuttosto avanzata per il calcio dinamico odierno. Il nome dunque, che potrebbe sostituire in parte questo duo è quello di Victor Osimhen. Il calciatore nigeriano in forza attualmente al Napoli, è un idolo nella città campana e la sua velocità unita ad una forza fisica dirompente, lo ha fatto divenire un punto fisso della compagine allenata da Mister Spalletti.

Proprio per tale motivo, Aurelio De Laurentis, chiederebbe una cifra "monstre" per cederlo, circa 80 milioni di sterline, ossia al cambio 100 milioni di euro. Se il Manchester United fosse disposto ad accontentare il patron degli azzurri, il Napoli si riverserebbe immediatamente su Gianluca Scamacca, forte attaccante del Sassuolo richiesto da moltissimi club come Inter e Milan.

Calciomercato Inter, Hakan Chalanoglu sarebbe finito nella lista del Manchester United

Seguendo le voci di calciomercato arrivate dalla Spagna, il Manchester United avrebbe seguito Hakan Chalanoglu per il proprio centrocampo del prossimo anno. Il turco, che aveva iniziato la stagione in maniera sfavillante con la maglia dell'Inter, ora sta leggermente faticando.

Simone Inzaghi, suo grandissimo estimatore, lo ha chiesto la scorsa estate esplicitamente e non vorrebbe privarsene.

Se però il club britannico dovesse insistere, la compagine milanese non farebbe partire il calciatore a meno di 40 milioni, cifra che farebbe ottenere una plusvalenza elevata, se si pensa che Steven Zhang, numero uno del club nerazzurro, lo aveva preso a fine giugno scorso a parametro zero.