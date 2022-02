La Juventus è stata la protagonista del Calciomercato invernale, non solo in Italia ma in generale anche nei principali campionati europei. L'investimento fatto per Vlahovic, da circa 75 milioni di euro, più altri altri 17 milioni di euro totali spesi per Zakaria e Gatti ne sono la dimostrazione. La società bianconera ha lavorato anche per quanto riguarda le cessioni. Grazie alle partenze di Bentancur, Kulusevski e Ramsey potrebbero arrivare in diverse stagioni circa 60 milioni di euro, oltre al risparmio importante sul monte ingaggi. La squadra di Allegri dovrà dimostrare se gli acquisti saranno utili per arrivare nelle prime quattro in classifica e fino in fondo in Champions League.

Il lavoro della società bianconera sul mercato proseguirà anche a febbraio: il direttore sportivo Federico Cherubini potrebbe già definire quali saranno gli investimenti a giugno. A tal riguardo ha parlato Romeo Agresti: il giornalista sportivo ha dichiarato che la società bianconera sta seguendo diversi giocatori. Per la difesa piacerebbe Cambiaso del Genoa, ma potrebbe arrivare un centrocampista e un giocatore nel settore avanzato. Secondo Agresti, piacerebbe molto Zaniolo della Roma.

Il giornalista sportivo Agresti ha parlato del possibile arrivo di Cambiaso e Zaniolo a giugno

''Di mercato torneremo a parlarne in estate. Però: la Juve lavora per bloccare Cambiaso? Sì. Monitora la situazione Zaniolo?

Sì, assolutamente. Prenderà un altro cc? Sì, assolutamente bis. Ora, però, pensiamo al calcio giocato''. Questo il post pubblicato da Romeo Agresti sul suo profilo ufficiale di Twitter in merito al calciomercato estivo della Juventus. Secondo il giornalista sportivo la società bianconera potrebbe acquistare il terzino sinistro Cambiaso, in scadenza di contratto con il Genoa a giugno 2022.

Potrebbe sostituire Alex Sandro, per il quale si parla di partenza a giugno. Secondo Agresti arriverà un altro centrocampista dopo Zakaria. Per il settore avanzato la Juventus monitora la situazione di Zaniolo, in scadenza di contratto a giugno 2024. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro. La società bianconera potrebbe considerare il suo acquisto soprattutto se la Roma decidesse di cederlo con una modalità di pagamento dilazionate in diverse stagioni.

Il mercato della Juventus

Il centrocampista Zaniolo si andrebbe ad aggiungere ai giocatori del settore avanzato bianconero. Ci si riferisce a Dusan Vlahovic, Moise Kean e Paulo Dybala. L'argentino incontrerà la società bianconera a febbraio per il prolungamento contrattuale. L'unico giocatore che non sembra certo di una permanenza è Alvaro Morata, anche perché la società bianconera dovrebbe investire circa 35 milioni di euro per riscattare il suo cartellino dall'Atletico Madrid. Lo spagnolo è in prestito con diritto di riscatto fino a giugno.