La Juventus potrebbe effettuare diverse cessioni importanti a giugno. Sono tanti i giocatori che potrebbero lasciare la società bianconera, non solo per motivi anagrafici ma anche economici. Fra questi spiccherebbe anche Alex Sandro, in scadenza di contratto a giugno 2023. Il brasiliano ha 31 anni e nelle ultime stagioni il suo rendimento non è stato sempre positivo, specie in confronto all'impatto che ha avuto nei suoi primi anni alla Juventus.

Sarebbero diverse le società interessate al giocatore, in particolar modo inglesi: piace al Wolverhampton e al Chelsea, dalla sua partenza la Juventus potrebbe ricavare circa 12 milioni di euro.

Somma che potrebbe essere investita per l'acquisto di un sostituto. A tal riguardo piacerebbe molto il terzino dell'Az Alkmaar Owen Wijndal, in scadenza di contratto a giugno 2023. Rappresenterebbe un acquisto per il presente e per il futuro, considerando che ha 22 anni. In questa stagione ha disputato fino ad adesso sei match (con un un assist) in Europa League, 22 partite (con un gol e 8 assist) nel campionato olandese e 3 match (con un assist) nella Coppa d'Olanda.

Il laterale Wijndal potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe rinforzare la fascia sinistra difensiva a giugno. Potrebbe arrivare Owen Wijndal, terzino dell'Az Alkmaar gestito professionalmente da Mino Raiola.

E proprio l'agente sportivo potrebbe essere decisivo per il trasferimento dell'olandese alla Juventus, considerando l'ottimo rapporto professionale che egli ha da anni con la società bianconera.

La valutazione di mercato del laterale è di circa 12 milioni di euro, più o meno quello che arriverebbe dalla cessione di Alex Sandro.

Sia l'olandese che il brasiliano hanno il contratto in scadenza a giugno 2023 e proprio per questo potrebbero trasferirsi a prezzo agevolato. Wijndal è già parte integrante della nazionale olandese, avendo disputato fino ad adesso 11 match. Il terzino ha fatto tutta la trafila nelle rappresentative giovanili dell'Olanda giocando dall'under 15 all'under 21, fino ad arrivare alla nazionale maggiore.

Il resto del mercato della Juventus

Per un giocatore di Raiola che potrebbe arrivare, un altro potrebbe essere confermato anche nella stagione 2022-2023. Parliamo di Matthijs de Ligt, che secondo le ultime indiscrezioni di mercato potrebbe prolungare la sua intesa contrattuale con la Juventus fino a giugno 2026. Il difensore potrebbe andare a guadagnare circa 8 milioni di euro a stagione più 4 milioni di euro di bonus.

La Juventus potrebbe rinforzare anche centrocampo e settore avanzato. Piacerebbe Frankie de Jong dell'Ajax, valutato circa 70 milioni di euro, ma anche Niccolò Zaniolo della Roma, che ha un prezzo di mercato di circa 40 milioni di euro.