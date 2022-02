La Juventus è attesa da settimane impegnative, non solo per il calcio giocato ma anche perché dovrà lavorare alle situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza a giugno. Il 23 febbraio è previsto il Consiglio d'Amministrazione in cui si deciderà il loro eventuale prolungamento contrattuale. Nel Calciomercato estivo potrebbero esserci anche delle cessioni importanti, soprattutto di quei giocatori che hanno un ingaggio importante e che non stanno rendendo come ci aspettava. Parliamo di Arthur Melo, Adrien Rabiot e Alex Sandro, soprattutto il francese e il terzino sono a rischio partenza per il contratto in scadenza a giugno 2023.

Il terzino in questa stagione è diventato oramai una riserva di De Sciglio e, in diversi match, anche di Pellegrini. Potrebbe essere ceduto a giugno per circa 12 milioni di euro. Sul giocatore ci sarebbe il Wolverhampton e come sostituto, secondo la stampa spagnola, potrebbe arrivare Ramy Bensebaini, terzino algerino in scadenza di contratto a giugno 2023.

Bensebaini potrebbe sostituire Alex Sandro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli, la Juventus potrebbe acquistare il terzino Ramy Bensebaini. Il nazionale algerino arriverebbe con la partenza di Alex Sandro che potrebbe trasferirsi al Wolverhampton. In scadenza di contratto a giugno 2023, il giocatore potrebbe essere acquistato per circa 10 milioni di euro.

Attualmente è un riferimento del Borussia Monchengladbach, società dalla quale è arrivato anche il centrocampista Denis Zakaria. In questa stagione, Bensebaini ha disputato fino ad adesso 13 match nel campionato tedesco con 3 gol segnati e 2 assist decisivi ai suoi compagni, a cui bisogna aggiungere 1 match e 2 gol in Coppa di Germania.

Il giocatore algerino può essere schierato terzino sinistro ma anche difensore centrale e centrocampista.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà decidere chi saranno i terzini sinistri titolari della stagione 2022-2023. De Sciglio potrebbe essere confermato come prima alternativa. Si gioca la conferma invece Pellegrini, anche se si parla non solo di un interesse per Bensebaini ma anche per Cambiaso, terzino del Genoa in scadenza a giugno 2023.

Per quanto riguarda invece i terzini destri, anche Cuadrado dovrebbe prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera. L'altro sarà Danilo, diventato oramai un riferimento della società bianconera. Per quanto riguarda invece i difensori centrali, oltre a Gatti, già acquistato a gennaio, potrebbe arrivare un altro centrale. Piace Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto con il Milan a giugno.