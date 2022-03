La Juventus è attesa da settimane importanti per il calcio giocato. Gran parte del mercato di giugno potrebbe dipendere evidentemente dai risultati che riuscirà a raggiungere in questa stagione. Fondamentale almeno il quarto posto per continuare a costruire in grado di competere in Italia e nelle competizioni europee. Sia in caso di Champions League che non, la Juventus potrebbe effettuare diverse cessioni importanti che agevolerebbero poi rinforzi di qualità. A tal riguardo si parla del possibile arrivo di un difensore considerando l'età anagrafica di Bonucci e Chiellini.

Fra quelli che piacciono spicca Bremer del Torino, che ha dimostrato nel match contro la Juventus di essere un giocatore importante. Grazie alla sua marcatura è riuscito a contenere Dusan Vlahovic, che invece è stato decisivo in gran parte dei match che ha disputato con la Juventus. Il difensore del Torino ha prolungato il suo contratto di recente fino a giugno 2024, è sembrata però un modo per incrementare il valore di mercato del cartellino. Difficile una sua conferma al Torino anche nella stagione 2022-2023. Fra le società interessate ci sarebbe proprio la Juventus, a confermarlo anche le agenzie di scommesse che quotano a 7,5 l'arrivo del brasiliano nella società bianconera.

Le agenzie di scommesse quotano l'arrivo alla Juventus di Bremer a 7,5. La possibilità dell'acquisto del brasiliano da parte della società bianconera è concreta anche se sul giocatore del Torino ci sarebbe l'interesse concreto anche di altre società. Piace a Milan e Inter, che cercano rinforzi in difesa.

I rossoneri lavorano ad un sostituto di Romagnoli, in scadenza di contratto a giugno. I nerazzurri invece potrebbero lasciar partire Stefan De Vrij, in scadenza di contratto a giugno. Più elevata la quota riguardante il possibile arrivo alla Juventus di Gianluigi Donnarumma. I bookmaker quotano l'acquisto del portiere del Paris Saint Germain da parte della società bianconera a 20.

Considerando la valutazione di mercato del portiere sembra molto difficile il suo arrivo a Torino a giugno.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare non solo la difesa ma anche centrocampo e settore avanzato a giugno. A tal riguardo si parla di un interesse concreto di Frankie de Jong, che potrebbe lasciare il Barcellona per circa 60-70 milioni di euro. Una somma importante giustificata dalla qualità del giocatore. Per quanto riguarda il settore avanzato molto dipenderà dal futuro professionale dei vari Dybala, Morata e Kean. Se dovesse esserci qualche partenza importante la Juventus potrebbe acquistare Niccolò Zaniolo e Giacomo Raspadori.