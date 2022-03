Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della Juventus, ieri ha confermato pubblicamente che il contratto di Paulo Dybala non è stato rinnovato; pertanto il giocatore lascerà Torino a parametro zero a fine stagione.

In queste ore stanno uscendo tutti i retroscena della trattativa che non è andata a buon fine. In particolare il Corriere dello Sport ha rivelato che dopo il summit tra la Juventus e l'entourage di Paulo Dybala le parti si erano lasciate senza aver preso una decisione definitiva. Dopodiché, però, Federico Cherubini avrebbe telefonato a Jorge Antun, agente dell'argentino, per chiudere definitivamente il rapporto col giocatore.

La Joya quindi lascerà la Juventus il prossimo 30 giugno.

La posizione di Arrivabene

La Juventus ha deciso che non rinnoverà il contratto di Paulo Dybala. Nella serata di ieri 21 marzo, Maurizio Arrivabene, amministratore delegato del club, ha spiegato perché si è arrivati a questa rottura: "Da parte della Juve sarebbe stato facile fare un’offerta al ribasso, ma sarebbe stato poco rispettoso nei confronti di Paulo". Il dirigente della Juventus ha poi sottolineato che con l'arrivo di Dusan Vlahovic le posizioni sono cambiate e che Dybala non era più al centro del progetto.

Adesso, però, c'è da chiudere la stagione e poi dal 30 giugno 2022 sarà addio tra la Vecchia Signora e il suo numero 10. A quel punto bisognerà capire chi sarà il sostituto di Paulo Dybala.

Il nome che in queste ore circola con più forza è quello di Nicolò Zaniolo. La Juventus avrebbe già avuto dei contatti per il centrocampista classe '99. Zaniolo va in scadenza con la Roma nel 2023 e per il momento le parti non avrebbero aperto una trattativa per il rinnovo. Il talento italiano piacerebbe da diverso tempo alla Juventus e il suo nome era apparso anche in una lista di nomi compilata circa due anni fa dall'ex dirigente bianconero Fabio Paratici.

Inoltre, nelle ultime settimane non sono passati inosservati i like del ragazzo ai post di Federico Chiesa e Leonardo Bonucci.

La Juventus pensa al dopo Dybala

Questa estate la dirigenza bianconera dovrà essere abile a costruire la squadra intorno al suo nuovo fulcro bianconero, ossia Dusan Vlahovic. Massimiliano Allegri avrà sicuramente dei rinforzi e probabilmente il centrocampo sarà il reparto che subirà maggiori cambiamenti.

Inoltre servirà anche qualcuno che possa prendere il posto di Paulo Dybala, il quale comunque lascerà un'eredità molto pesante: soprattutto il suo sostituto dovrà essere bravo a prendere il posto dell'argentino nei cuori dei tifosi bianconeri.