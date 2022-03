Secondo quanto riportato da Sky Sport, Paulo Dybala non rinnoverà il contratto con la Juventus. Mancata l'intesa per il prolungamento, adesso i bianconeri accelerano per Zaniolo.

Paulo Dybala non rinnoverà il suo contratto con la Juventus, fumata nera arrivata oggi alla Continassa

Una notizia che potrebbe avere delle conseguenze importanti per il futuro della Juventus: Paulo Dybala non rinnoverà il suo contratto. La fumata nera è arrivata nella giornata di oggi. La dirigenza juventina avrebbe offerto all'attaccante argentino una cifra intorno ai sette milioni, inferiore rispetto a quella che chiedeva il giocatore, per questo motivo l'accordo è saltato.

Intorno alle 13 circa, il procuratore Antun ha lasciato la Continassa dove c'era stato l'incontro con Arrivabene per cercare di trovare un intesa per il prolungamento del contratto. Stando a quanto riportato da Tuttosport, la richiesta avanzata dagli agenti di Dybala si aggirava introno ai 10 milioni, comprese le commissioni e i bonus, cifra non ritenuta adatta per le casse bianconere. E adesso come si muoveranno le parti da qui fino alla fine del campionato? Sui social i tifosi sono divisi da questo mancato accordo. Molti infatti sostengono che non è mai stato decisivo nelle partite importanti, risultando sempre infortunato e mai utile.

Per il dopo Dybala ci sono due nomi, quelli di Znaiolo e Pogba

Il dopo Paulo Dybala potrebbe chiamarsi Nicolò Zaniolo. Adesso la Juventus potrebbe infatti accelerare per l'attaccante attualmente in forza alla Roma. Quest'ultimo non dovrebbe proseguire la sua avventura nella capitale e i bianconeri, da sempre, hanno puntato gli occhi su di lui.

Con l'eventuale suo arrivo, si andrebbe a formare con Vlahovic e Chiesa un tridente stellare tra i più forti in Europa.

Oltre a Zaniolo, possibile un altro importante arrivo a centrocampo e in attacco. Paul Pogba potrebbe essere la scelta giusta, visto che il francese, sembrerebbe pronto a lasciare Manchester in estate. Un altro obiettivo per la mediana si chiama Milinkovic-Savic: il centrocampista serbo, non rientra più nei piani della Lazio e Maurizio Sarri avrebbe dato l'ok per la sua cessione.

Da capire se partirà anche De Ligt. Sul difensore olandese c'è infatti l'interesse da parte del Barcellona e con un offerta importante potrebbe lasciare Torino. I sostituti dovrebbero essere, Bremer e Ruduger.

Andiamo a vedere come potrebbe giocare la Juventus nella prossima stagione senza Paulo Dybala:

Donnarumma; Danilo, Bremer, Rudiger, Cuadrado; Locatelli, Pogba, Mckennie; Zaniolo,Chiesa, Vlahovic.