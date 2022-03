La Juventus è attesa da mesi importanti in cui cercherà di arrivare almeno nei primi quattro posti del campionato e di qualificarsi alla finale e possibilmente vincere la Coppa Italia. La società bianconera è già al lavoro anche per definire il mercato estivo. Si starebbe lavorando ad un rinforzo per il settore avanzato che possa sostituire Paulo Dybala. Il preferito sembra essere Niccolò Zaniolo, valutato dalla Roma circa 40 milioni di euro. Per il centrocampo i nomi che piacciono alla società bianconera sono quelli di Paul Pogba del Manchester United e Jorginho del Chelsea.

Sempre dalla società londinese potrebbe arrivare anche un rinforzo per la difesa. Secondo le ultime notizie di mercato il preferito come centrale difensivo sembra essere Antonio Rudiger, che va in scadenza di contratto a giugno. Diversi giornali sportivi confermano che la Juventus sarebbe pronta a garantire al giocatore circa 6,5 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2026. A smentire però il possibile trasferimento del difensore alla Juventus è stata la stampa inglese, che parla di un Rudiger che vorrebbe non solo un ingaggio importante stagionale fino a giugno 2026 ma anche un bonus alla sottoscrizione dell'intesa contrattuale da 30 milioni di euro.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi inglesi il trasferimento di Rudiger alla Juventus potrebbe non concretizzarsi per le richieste d'ingaggio del difensore. Il giocatore vorrebbe non solo un ingaggio importante a stagione fino a giugno 2026 ma anche un bonus alla firma da circa 30 milioni di euro.

Difficilmente la Juventus potrà garantirgli tale somma. Se fosse confermata tale indiscrezione di mercato la società bianconera potrebbe decidere di rinforzare la difesa con altri giocatori. Fra quelli seguiti dalla Juventus ci sarebbero Bremer del Torino, valutato circa 30 milioni di euro, Nikola Milenkovic della Fiorentina e Kalidou Koulibaly del Napoli.

Quest'ultimi due hanno il contratto in scadenza a giugno 2023 e proprio per questo potrebbe arrivare nella società bianconera a prezzo agevolato.

Il mercato della Juventus

L'arrivo di un difensore alla Juventus potrebbe concretizzarsi soprattutto se Giorgio Chiellini dovesse decidere di lasciare la società bianconera. La mancata qualificazione della nazionale italiana al mondiale in Qatar potrebbe agevolare l'addio anticipato del difensore, che ha un contratto con la società bianconera fino a giugno 2023. Chiellini potrebbe decidere di chiudere la carriera professionale nella Major League Soccer.