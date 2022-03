La Juventus potrebbe essere una delle società più attive sul mercato estivo. L'addio di Dybala potrebbe agevolare l'arrivo di un rinforzo importante per il settore avanzato ma ci si attende anche un investimento di qualità a centrocampo. A parlare del mercato della società bianconera è stato anche Ivan Reggiani, che ha sottolineato come la Juventus potrebbe sostituire Paulo Dybala con Nicolò Zaniolo. A proposito dell'argentino, secondo Reggiani, non è un giocatore adatto al calcio inglese, potrebbe rimanere in Italia, con Milan e Inter come società interessate.

Proprio la società nerazzurra potrebbe essere l'ideale per Dybala. Difficile invece il trasferimento al Napoli, anche perché difficilmente il presidente De Laurentiis potrebbe garantirgli un ingaggio da 10 milioni di euro netti a stagione. A proposito di Zaniolo, per Reggiani è quasi fatta per il suo trasferimento alla Juventus. L'agente sportivo del giocatore, Vigorelli, starebbe già trattando il suo approdo nella società bianconera. La valutazione di mercato di Zaniolo è di circa 60 milioni di euro e potrebbe andare a guadagnare circa 7 milioni di euro a stagione. Per quanto riguarda il centrocampo invece, l'acquisto ideale non è Pogba ma Milinković-Savić.

Reggiani ha parlato dei possibili arrivi di Zaniolo e Milinković-Savić alla Juve

''Zaniolo alla Juventus è quasi un’operazione arrivata a definizione. Mi hanno detto che Vigorelli si sveglia e va a Torino''. Queste le dichiarazioni di Ivan Reggiani in riferimento al possibile trasferimento del centrocampista dalla Roma alla Juventus.

Secondo l'agente sportivo sarebbe un grande acquisto per la società bianconera e potrebbe andare a guadagnare circa 7 milioni di euro. La Juventus potrebbe investire circa 60 milioni di euro per il cartellino del giocatore. In merito a Pogba, ha aggiunto: ''Lui è un talento incredibile ma la Juventus non ha bisogno di questi giocatori.

Se fossi la Juventus prendere subito Milinković-Savić. Penso che Vlahovic possa agevolare l'arrivo del centrocampo nella società bianconera''. Secondo Reggiani, la Lazio potrebbe cedere il giocatore a giugno.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare in maniera importante il settore avanzato e il centrocampo con Zaniolo e Milinković-Savić. Potrebbe arrivare anche un altro giocatore per il centrocampo, bravo nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte. Il preferito sembra essere Jorginho, valutato circa 20 milioni di euro dal Chelsea. Potrebbero essere ceduti Adrien Rabiot e Arthur Melo, per entrambi di parla di un possibile trasferimento in società inglesi, rispettivamente al Manchester United e al Newcastle.