La Juventus potrebbe effettuare diversi investimenti importanti durante il Calciomercato estivo. Ai vari Federico Gatti, che rimarrà in prestito al Frosinone fino a fine stagione, Denis Zakaria e Dusan Vlahovic, potrebbero aggiungersi un difensore centrale, un terzino, due centrocampisti ed una punta. Molto però dipenderà anche dalle partenze e dall'affidabilità fisica dei giocatori bianconeri. Ad esempio, in questa stagione Allegri non ha avuto un grande contributo da Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, condizionati evidentemente dagli infortuni muscolari e dall'età avanzata.

Per questo potrebbe arrivare un rinforzo importante in difesa, nonostante sia stato già acquistato Federico Gatti. Si è parlato molto di un interesse concreto della Juventus per Bremer del Torino, che sta disputando una grande stagione. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro. Nelle ultime ore, però, la società bianconera starebbe lavorando all'acquisto di un altro giocatore, che ha il vantaggio di un contratto in scadenza a giugno 2023. Proprio per questo potrebbe arrivare alla Juventus a prezzo agevolato. Si tratta di Nikola Milenkovic.

Il difensore Milenkovic potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe acquistare Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina.

In scadenza di contratto a giugno 2023, potrebbe lasciare la società toscana a fine stagione in caso di mancata intesa sul prolungamento di contratto. Il rischio per la Fiorentina è che vada in scadenza di contratto nel 2023. Per questo una sua partenza sembra una possibilità concreta. Si parla di una valutazione di mercato di circa 25 milioni di euro.

Sarebbe un ulteriore acquisto proveniente dalla società toscana, dopo che nelle ultime stagioni sono arrivati i vari Bernardeschi, Chiesa e Vlahovic. Milenkovic raggiungerebbe così il compagno di nazionale e amico Dusan Vlahovic, con il quale ha condiviso anche diverse stagioni alla Fiorentina.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare il centrocampo durante il calciomercato estivo.

Potrebbero arrivare un giocatore bravo nell'impostazione di gioco ma anche una mezzala di inserimento. Fra i giocatori seguiti dalla società bianconera ci sono sicuramente Jorginho del Chelsea e Paul Pogba del Manchester United, il francese è in scadenza di contratto con la società inglese a giugno. Altro giocatore che piace è Frankie de Jong, che non sarebbe considerato un titolare nel Barcellona anche perché i catalani vorrebbero valorizzare i giovani