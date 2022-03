Siamo ancora nel mese di marzo ma non mancano le indiscrezioni di Calciomercato per le principali squadre di calcio italiane, in particolare relativamente a Inter, Juventus e Milan.

Rumors di mercato sull'Inter

L'Inter sarebbe al lavoro per potenziare la rosa di Simone Inzaghi e avrebbe messo nel mirino un attaccante e un difensore. Secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbe l'intenzione di intavolare una trattativa per Roberto Firmino del Liverpool. Il calciatore sarebbe ai margini del progetto di Jurgen Klopp e avrebbe una valutazione di circa 30 milioni e una scadenza di contratto fissata al giugno 2023.

Lo stipendio del brasiliano, di circa nove milioni di euro annui, creerebbe scetticismo ai dirigenti milanesi, ma non è esclusa la possibilità di una trattativa in estate.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio sarebbero anche sulle tracce di Eric Garcia del Barcellona. Prelevato dai catalani come erede di Pique, il difensore centrale è poco utilizzato da Xavi, che potrebbe decidere di accettare la sua cessione. Il giocatore classe 2001 ha il contratto in scadenza nel 2026 ma potrebbe partire in particolare se i blaugrana dovessero ingaggiare Christensen, in uscita dal Chelsea.

Eric Garcia potrebbe essere sondato dai nerazzurri anche in vista del possibile addio di Stefan De Vrij, che piacerebbe molto al Tottenham di Antonio Conte e che potrebbe garantire circa 30 milioni di euro agli Zhang.

I contatti per il difensore potrebbero accendersi in estate.

Juve sulle tracce del talento brasiliano Marcos Antonio

La Juventus, invece, potrebbe mettere a segno il colpo Marcos Antonio che, viste le recenti decisioni della Fifa che consentono di svincolarsi ai calciatori che giocano in Ucraina, potrebbe liberarsi dallo Shakhtar Donetsk per giocare in un altro club fin a subito.

Il classe 2000 farebbe al caso dei bianconeri perché potrebbe agire nella posizione ricoperta dall'infortunato Weston McKennie.

Il Milan su Bajrami e Malinovskyi

Il Milan, invece, potrebbe accelerare, al termine del campionato, per Ruslan Malinovskyi che, dopo l'arrivo della nuova proprietà dell'Atalanta, potrebbe essere ceduto se dovesse arrivare un'offerta da circa 30 milioni di euro.

L'ucraino piacerebbe anche a Inter e Juventus, ma i rossoneri potrebbero anticipare la concorrenza.

Il classe 1993, sarebbe una richiesta di Stefano Pioli che lo riterrebbe molto congeniale per il suo 4-2-3-1. Qualora non dovesse andare in porto l'operazione, il club rossonero potrebbe pensare a una soluzione low cost: si valuterebbe il talento dell'Empoli Bajrami.

Il Milan potrebbe anche decidere di fare cassa cedendo le prestazioni di Samu Castillejo, che avrebbe delle richieste dalla Spagna.