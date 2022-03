La Juventus è attesa da settimane importanti per il calcio giocato ma anche per il Calciomercato. Gran parte degli acquisti di giugno dipenderanno anche dalle conferme o meno dei giocatori in scadenza, ovvero Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio.

A questi bisogna aggiungere anche Alvaro Morata che è in prestito dall'Atletico Madrid e che la Juventus potrebbe acquistare grazie al diritto di riscatto per circa 35 milioni di euro: le due società potrebbero trattare sul prezzo, anche perché la Juventus difficilmente investirà tale somma per lo spagnolo.

Sempre nell'Atletico Madrid gioca un centrocampista che potrebbe essere molto utile alla società bianconera per la stagione 2022-2023, si tratta di Koke, che secondo la stampa spagnola potrebbe cambiare aria in estate.

Il motivo è il rendimento offerto dal giocatore negli ultimi mesi. Simeone avrebbe parlato con la dirigenza, che sarebbe favorevole a un'eventuale partenza del centrocampista, soprattutto perché a giugno ritornerà dal prestito al Chelsea Saul, che appunto prenderebbe il posto di Koke.

Il centrocampista Koke potrebbe arrivare in prestito alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il centrocampista Koke potrebbe lasciare l'Atletico Madrid a giugno. Lo spagnolo non sta dando un grande contributo in questa stagione e il suo rendimento non è lo stesso dello scorso anno.

Potrebbe quindi essere ceduto in prestito, in particolare con il ritorno all'Atletico Madrid di Saul, classe 1994, attualmente al Chelsea ma che non dovrebbe essere riscattato dalla società inglese.

Per quanto riguarda Koke invece potrebbe essere un rinforzo ideale per il centrocampo della Juventus perché garantirebbe esperienza e qualità La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro, ma appunto potrebbe essere arrivare in prestito con diritto di riscatto.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus starebbe valutando anche altri acquisti per il centrocampo a giugno. Fra i giocatori che piacciono alla società bianconera c'è Jorginho, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno 2023. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni, ma la società bianconera potrebbe inserire una contropartita tecnica gradita agli inglesi per attutire l'esborso cash.

Un altro elemento seguito dalla Juventus è Frankie de Jong, che però ha un prezzo più alto rispetto a Jorginho. Il Barcellona potrebbe cederlo per circa 60-70 milioni di euro.

Potrebbero arrivare in bianconero anche rinforzi nel settore avanzato: piacciono Nicolò Zaniolo della Roma, valutato 40 milioni, e Giacomo Raspadori del Sassuolo, che ha un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro.