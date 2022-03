In vista della prossima sessione estiva di Calciomercato Inter, Milan e Juventus sarebbero già al lavoro per potenziare le rispettive rose, in particolare per migliorare l'attacco e il centrocampo.

La Juventus penserebbe al talento portoghese Joao Felix

La Juventus, dopo aver annunciato di non voler rinnovare il contratto a Paulo Dybala, studia il colpo per l'attacco e sognerebbe l'arrivo di Joao Felix. Il giovane dell'Atletico Madrid non ha mai soddisfatto le aspettative dei "Colchoneros" nonostante sia stato pagato oltre 100 milioni di euro nel 2019.

La valutazione del suo cartellino resterebbe molto alta, ma a "frenare" la Juventus sarebbe in particolare l'ingaggio percepito dal giocatore, di oltre 9 milioni.

I "Colchoneros" potrebbero decidere di trattare, in particolare se dovessero affondare il colpo per Dybala a parametro zero.

Milan e Juve su Jorginho

Il Milan, invece, avrebbe intenzione di potenziare il centrocampo dopo aver sostanzialmente perso Franck Kessie, che molto probabilmente si trasferirà al Barcellona a parametro zero al termine della stagione.

Secondo alcune indiscrezioni un obiettivo sarebbe Jorginho del Chelsea che ha il contratto in scadenza nel 2023 e che piacerebbe molto alla Juventus. L'ex Napoli avrebbe nostalgia dell'Italia e potrebbe accettare un ritorno.

Il suo agente, Joao Santos, ha dichiarato: "Per lui giocare in Serie A è un sogno. Oggi può giocare in quattro o cinque squadre: Milan, Inter, Juventus, Roma o Napoli".

I nerazzurri, però, dopo aver rinnovato con Brozovic difficilmente dovrebbero investire per un profilo con caratteristiche simili.

L'Inter su Sergio Gomez, Hakimi in rotta con il Paris Saint Germain

L'Inter starebbe valutando vari profili per potenziare la corsia di sinistra, specie se Ivan Perisic dovesse decidere di non rinnovare il suo contratto (il croato guadagna circa 5 milioni di euro). Nelle ultime ore si sarebbero accesi i sondaggi per Sergio Gomez.

Il calciatore, di proprietà del Barcellona, si sta mettendo in mostra in prestito con la maglia dell'Anderlecht, con la quale finora ha collezionato 5 reti e fornito 11 assist in 32 presenze.

Un ex Inter, intanto, potrebbe lasciare il Paris Saint Germain. Si tratterebbe di Achraf Hakimi che, secondo quanto riportato dal giornalista francese Daniele Riolo avrebbe rotto con parte dello spogliatoio. "Hakimi sta impazzendo. Tanto che i sudamericani non gli parlano più. Vuole andarsene, è stufo", ha dichiarato il cronista attraverso i microfoni di RMC.