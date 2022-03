La Juventus, dopo l'eliminazione in Champions League, ha ottenuto una vittoria importante in campionato contro la Salernitana che permette ai bianconeri di consolidarsi al quarto posto rimanendo a +8 sull'Atalanta e la Roma quinte. I bergamaschi hanno un match in meno e di conseguenza la distanza potrebbe diminuire a +5. I bianconeri hanno però guadagnato 2 punti sull'Inter, che ha pareggiato 1 a 1 contro la Fiorentina. Il match della 31esima giornata fra Juventus e nerazzurri potrebbe essere una possibilità importante per i bianconeri per guadagnare altri punti per il terzo posto.

Intanto, la società è al lavoro non solo per definire le situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza a giugno ma anche il Calciomercato estivo e tutti i possibili acquisti. Gli investimenti, però, dipenderanno anche dalle cessioni e, secondo la stampa spagnola, potrebbero esserci almeno cinque partenze importanti a giugno. La sconfitta contro il Villareal potrebbe essere una motivazione ulteriore per cedere diversi centrocampisti. A rischio ci sono Adrien Rabiot e Arthur Melo, potrebbero però partire anche Dybala, in scadenza a giugno e due difensori come Daniele Rugani e Danilo.

Possibili le cessioni di diversi giocatori a giugno: fra questi Dybala

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli, la Juventus potrebbe effettuare almeno cinque cessioni importanti a giugno.

Adrien Rabiot e Arthur Melo potrebbero lasciare la società bianconera, anche perché sono due dei giocatori che più guadagnano nella società bianconera: 7 milioni a stagione il francese e circa 6 milioni di euro netti a stagione il brasiliano. A questi potrebbero aggiungersi anche Paulo Dybala, in scadenza a giugno e i difensori Daniele Rugani e Danilo.

Il centrale toscano ha causato il rigore contro il Villareal, ma in generale sembra non dare garanzie. Si tratta di una buona alternativa, ma in caso di offerta di almeno 10 milioni di euro la Juventus potrebbe lasciarlo partire. Per quanto riguarda Danilo, è stato il primo a scusarsi dopo la sconfitta contro il Villareal, e lo ha fatto anche dopo la vittoria in campionato contro la Salernitana. Il brasiliano, secondo la stampa spagnola, potrebbe essere ceduto, anche se tale indiscrezione di mercato non trova conferme fra i giornali sportivi italiani.

La Juventus potrebbe offrire un prolungamento di contratto a Danilo fino a giugno 2026

Secondo questi ultimi, la Juventus vorrebbe offrire un prolungamento di contratto al brasiliano fino a giugno 2026. Lo ritiene un riferimento importante dal punto di vista tecnico ed umano. Allegri ha più volte sottolineato la sua importanza, dimostrata anche contro la Salernitana. Schierato a centrocampo in un ruolo non suo, contro i campani è stato uno dei migliori.