La sconfitta contro il Villareal conferma le problematiche dei bianconeri soprattutto a centrocampo, con tanti giocatori che non sembrano essere utili ad incrementare qualità ma anche a supportare il gioco offensivo bianconero. Di certo, anche la difesa non ha fornito una grande prestazione, anche perché hanno pesato le assenze di Bonucci e Chiellini. Rugani a fianco di de Ligt è stato uno dei peggiori in campo, causando il primo rigore per il Villareal. Come sottolineato da Allegri nella conferenza stampa di presentazione di Juventus-Salernitana, la delusione è stata tanta, soprattutto per il modo in cui è maturata la sconfitta.

Perdere 3 a 0 dopo un primo tempo in cui la Juventus avrebbe potuto segnare più gol è un risultato pesante, che però ha dato la consapevolezza che servono rinforzi di qualità in tutti i settori.

Allegri sarebbe pronto a suggerire anche il mercato da portare avanti a giugno, partendo però dalle cessioni. Sono tanti i giocatori a rischio partenza e che potrebbero agevolare l'arrivo di rinforzi di qualità. Potrebbe partire Alex Sandro, in scadenza di contratto a giugno 2023 e che potrebbe essere ceduto per circa 10 milioni di euro. Al brasiliano potrebbero aggiungersi Adrien Rabiot, Arthur Melo e Aaron Ramsey come centrocampisti e Moise Kean come punta. Per quanto riguarda gli acquisti, potrebbero arrivare Rudiger in difesa, Pogba a centrocampo e Zaniolo per il settore avanzato.

Potrebbero arrivare Rudiger e Pogba a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe effettuare almeno un acquisto per ogni settore durante il Calciomercato estivo. In difesa il preferito sembra essere Antonio Rudiger, anche se l'ingaggio da circa 7 milioni di euro netti a stagione non agevola il suo arrivo.

Le alternative sono Bremer del Torino e Nikola Milenkovic della Fiorentina. A centrocampo, invece, potrebbe arrivare Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno. Se dovesse partire Arthur Melo, potrebbe arrivare anche un giocatore bravo nell'impostazione di gioco. Piace Jorginho del Chelsea, in scadenza di contratto a giugno 2023.

Il suo agente sportivo Joao Santos ha confermato l'interesse della società bianconera per il suo assistito.

Se dovesse partire Kean potrebbe arrivare Zaniolo

Per quanto riguarda il settore avanzato, sia in caso di conferma o meno di Paulo Dybala, in scadenza di contratto a giugno, potrebbe arrivare un innesto. La Juventus starebbe valutando la partenza di Moise Kean. Se così sarà potrebbe arrivare Niccolò Zaniolo, in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2024. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro, prezzo importante ma se dovesse essere ceduto con un pagamento in diverse stagioni, la Juventus potrebbe prenderlo in considerazione.