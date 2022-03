La Juventus dopo tre stagioni potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero. Gli ultimi arrivi senza costi di cartellino risalgono a giugno 2019, quando arrivarono Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. Acquisti che però non hanno garantito un rendimento soddisfacente anche in considerazione dell'ingaggio da 7 milioni di euro a stagione che attualmente ancora guadagnano. Il gallese è in prestito ai Glasgow Rangers fino a giugno ma difficilmente sarà riscattato dalla società scozzese. La speranza è di riuscire a cederlo, il gallese potrebbe non essere l'unico a lasciare la società bianconera.

Sono a rischio le conferme di Paulo Dybala e Alvaro Morata, il primo è in scadenza di contratto a giugno, il secondo in prestito dall'Atletico Madrid con diritto di riscatto per la Juventus a 35 milioni di euro. Intanto si valutano rinforzi per il settore avanzato, giocatori che possano migliorare anche il rendimento nella finalizzazione delle azioni da gol di Dusan Vlahovic. E a proposito di giocatori a parametro zero, potrebbe essere Angel Di Maria il rinforzo per il settore avanzato della società bianconera a giugno. Il giocatore è in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain.

Il centrocampista Di Maria potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe ingaggiare Angel Di Maria a parametro zero a giugno.

L'argentino va in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain a giugno e difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società francese. Non è più giovanissimo ma la sua qualità potrebbe essere l'ideale per il settore avanzato, soprattutto nell'agevolare le punte bianconere, in particolar modo Vlahovic ma anche in caso di conferma di Alvaro Morata.

In questa stagione Di Maria non sta raccogliendo molto minutaggio, ne è la dimostrazione anche la decisione del tecnico Mauricio Pochettino di non schierarlo titolare contro il Real Madrid, l'argentino è entrato nei minuti finali a risultato acquisito. Alla fine a qualificarsi ai quarti di finale è stata la società spagnola e non il Paris Saint Germain.

A proposito dei francesi, potrebbero perdere a parametro zero non solo Di Maria ma anche Mbappé. Per la punta si parla di un possibile trasferimento a parametro zero proprio al Real Madrid.

Il mercato della Juventus

Rimanendo in tema parametri zero, la Juventus potrebbe ingaggiare non solo Angel Di Maria ma anche Paul Pogba. Il centrocampista francese va in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno. Per quanto riguarda la difesa si valuta un rinforzi per la fascia sinistra. Piace Mathias Olivera del Getafe.