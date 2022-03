La sconfitta contro il Villareal ha deluso gran parte degli addetti ai lavori ma anche i sostenitori della Juventus. Nessuno si aspettava probabilmente che la squadra di Allegri potesse arrivare fino in fondo in Champions League ma neanche di uscire agli ottavi di finale contro una squadra come il Villareal, che non vanta giocatori più forti dal punto di vista tecnico rispetto ai bianconeri. Per questo tanti hanno criticato in maniera decisa Massimiliano Allegri anche per il modo in cui si è giocato il match di ritorno. Dopo un primo tempo discreto la Juventus si è spenta nel secondo tempo creando poche azioni e subendo gol su rigore a 15 minuti dalla fine.

Un gol che ha fatto crollare psicologicamente la squadra, che ne ha subiti altri due, uno su calcio d'angolo ed un altro su rigore. Sui social tanti sostenitori bianconeri hanno espresso il loro disappunto non solo per l'eliminazione ma per il gioco della squadra, criticando in particolar modo Massimiliano Allegri. Su Twitter è spopolato l'hashtag #AllegriOut.

La possibilità che il tecnico toscano lasci la Juventus dopo il contratto sottoscritto nel recente Calciomercato estivo da 9 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2025 sembra poco concreta e Allegri al momento non rischia l'esonero. Dalla Spagna però arrivano indiscrezioni di mercato che parlano di una Juventus che starebbe già valutano dei sostituti del tecnico toscano, fra questi anche Zinedine Zidane.

Possibile esonero per Allegri. Come sostituto potrebbe arrivare Zidane

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe sostituire Massimiliano Allegri a fine stagione. Molto dipenderà anche dal modo in cui finirà la stagione la squadra bianconera, di certo potrebbe non bastare la sola qualificazione alla Champions League e quindi il quarto posto.

Se infatti non dovessero arrivare la vittoria della Coppa Italia non è da scartare l'eventualità di un esonero del tecnico toscano, almeno secondo i giornali sportivi spagnoli. A tal riguardo la Juventus starebbe valutando diversi per il doppio Allegri. Oltre a Zinedine Zidane, attualmente senza panchina e che è pronto a ritornare ad allenare, ci sarebbero anche diversi tecnici italiani che piacciono alla società bianconera.

La Juventus seguirebbe anche Dionisi e Gattuso per la panchina

Fra questi Alessio Dionisi del Sassuolo e Gennaro Gattuso, attualmente senza panchina ma che a Napoli ha lasciato un ottimo lavoro a Spalletti. Il tecnico toscano ha ereditato una rosa competitiva che si giocherà probabilmente il campionato fino a fine stagione con Milan e Inter. Sui social alcuni nostalgici hanno fatto anche il nome di Antonio Conte, possibilità che non sembra concreta per il fatto che il tecnico del Tottenham ha un ingaggio importante.