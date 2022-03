Una gara particolare quella che affronterà il Crotone allo "U-Power Stadium" di Monza sabato 19 marzo alle 14. Una sfida nella sfida a causa dei numerosi ex presenti nelle rose di entrambe le formazioni. Il Crotone sarà privo di Serpe e Mulattieri rimasti in Calabria. Sarà obbligato a vincere il Monza di Giovanni Stroppa per continuare a sperare nell'aggancio alle prime due posizioni in classifica che vorrebbero dire Serie A diretta a fine campionato.

Crotone, cambi in attacco

La gara della 31esima giornata di Serie B vedrà un Crotone che dovrà variare qualcosa in attacco.

Dalla lista dei convocati diramata dal tecnico Francesco Modesto, che crede ancora nella salvezza, non compare l'attaccante Mulattieri. In avanti dunque possibile spazio a Maric e Kargbo con la possibilità di vedere anche l'impiego di Marras dal primo minuto. In difesa potrebbe esserci il ritorno in campo di Canestrelli, fresco di convocazione con la Nazionale Italiana Under 21. La sfida in casa del Monza non permetterà errori. Dopo la vittoria interna contro il Frosinone del turno precedente (2-0) il Crotone sarà chiamato a dare continuità alla sua classifica portando a casa punti dalla sfida contro i brianzoli.

Crotone, multata la società

La marcia di avvicinamento alla gara di Monza è stata inoltre caratterizzata dalla sanzione giunta da parte del Giudice Sportivo che, esaminato il referto arbitrale della 30esima giornata, ha deciso di infliggere una multa da 10 mila euro al club calabrese a seguito del lancio di fumogeni avvenuto negli ultimi cinque minuti di gara contro il Frosinone.

Un gesto, quello dei tifosi del Crotone, che è giunto a seguito delle contestazioni avviate già nei giorni precedenti con striscioni e cori di contrarietà in merito alle scelte effettuate dal club in questo torneo e in particolare alla decisione di mantenere in panchina il tecnico Francesco Modesto, ritenuto uno dei principali responsabili di una stagione negativa.

Monza chiamato a fare punti

La gara tra Monza e Crotone sarà un match dal sapore particolare per il tecnico Giovanni Stroppa. In Calabria ha vissuto tre annate intense, conquistando tra l'altro una salvezza e una promozione in Serie A. Ora, sulla panchina dei brianzoli, l'allenatore sta vivendo un scalata alla classifica che potrebbe portare il Monza della famiglia Berlusconi per la prima volta in massima serie.

Per continuare a cullare questo sogno bisognerà vincere anche contro il Crotone. Questo il pensiero alla vigilia dell'allenatore del Monza. "Affrontiamo una squadra che ha fatto un ottimo risultato contro il Frosinone ed ha dato segnali di vitalità non da poco. Sarà una partita, come sempre, difficile, ogni impegno diventa importante. Bisogna stare sul pezzo, bisogna continuare a fare ciò che facciamo, anche meglio".