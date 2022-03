La Juventus è al lavoro in questi giorni non solo per affrontare al meglio i giorni prima della pausa per le nazionali ma anche per definire gli incontri con i giocatori in scadenza a giugno. La società bianconera a fine marzo dovrebbe incontrare i cinque in scadenza di contratto a fine stagione, ovvero Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio. Secondo le ultime notizie di mercato la volontà della società bianconera sembrerebbe essere quella di voler confermare tutti, anche l'argentino nonostante i continui infortuni muscolari che lo stanno riguardando nelle ultime stagioni.

A tal riguardo però la Juventus vorrebbe garantirsi dal fatto che il giocatore ha saltato diversi match, per questo potrebbe offrire un contratto con bonus riguardanti le presenze e i gol del giocatore. Si parla di un'offerta contrattuale fino a giugno 2025, con una base che potrebbe essere di circa 7 milioni di euro a stagione a cui potrebbero aggiungersi dei bonus. Entro fine marzo potrebbe essere l'incontro decisivo per capire se le parti riusciranno a trovare l'intesa economica. Molto dipenderà dal giocatore, fra l'altro ci sarebbero delle società interessate a un suo eventuale ingaggio, come ad esempio l'Atletico Madrid.

Possibile offerta per Dybala di prolungamento di contratto fino a giugno 2025

Un incontro è atteso per fine marzo. Diverse notizie di mercato parlano di un possibile addio dell'argentino, che potrebbe però non rimanere in Italia. Ci sarebbe l'Atletico Madrid interessato al giocatore, che vorrebbe schierare a fianco di Joao Felix un giocatore dalle qualità importanti come l'argentino. Fra l'altro Dybala potrebbe adattarsi molto bene al calcio spagnolo, dove i difensori sono meno marcatori rispetto al campionato italiano.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare il settore avanzato in maniera importante durante il Calciomercato estivo. Molto dipenderà dalla permanenza o meno di Alvaro Morata e Paulo Dybala, il primo è in prestito dall'Atletico Madrid con diritto di riscatto a 35 milioni di euro, il secondo è in scadenza a giugno. Si valutano diversi giocatori importanti, fra questi spicca Niccolò Zaniolo, in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2024 e che ha un prezzo di mercato di circa 40 milioni di euro.