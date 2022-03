La Juventus è al lavoro in questi giorni per definire il futuro professionale di tanti giocatori. Ci sono ben cinque giocatori in scadenza di contratto a giugno, uno dei quali lascerà a parametro zero a fine stagione: si tratta di Paulo Dybala. A confermare la partenza dell'argentino è stato lo stesso amministratore delegato, Maurizio Arrivabene. Altro giocatore che potrebbe aggiungersi a Dybala è Bernardeschi. Per quanto riguarda invece De Sciglio, Cuadrado e Perin, dovrebbero tutti prolungare la loro intesa contrattuale con la società bianconera.

Da valutare anche Alvaro Morata, in prestito dall'Atletico Madrid, con la Juventus che vorrebbe pagare una somma minore rispetto ai 35 milioni di euro previsti per il riscatto del cartellino. Sarà un mercato interessante anche per quanto riguarda i dirigenti, con la società bianconera che potrebbe integrare i vari Maurizio Arrivabene e Federico Cherubini con un nuovo direttore generale. L'ex Ferrari dovrebbe essere confermato come amministratore delegato e Cherubini come direttore sportivo. A questi potrebbe aggiungersi Giovanni Sartori che, secondo le ultime notizie di mercato, dovrebbe lasciare l'Atalanta a fine stagione. Ci sarebbe già stato un confronto fra il dirigente e la società bianconera e a fine stagione potrebbe essere inserito nella dirigenza della Juventus.

La Juventus potrebbe ingaggiare Sartori a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe inserire nella dirigenza Giovanni Sartori, attuale direttore sportivo dell'Atalanta. La società bergamasca avrebbe già trovato il sostituto, si tratta di Tony D'Amico, attualmente al Verona. Sartori ha dimostrato negli anni al Chievo Verona e all'Atalanta di essere un dirigente importante, contribuendo alla crescita evidente della società bergamasca nel campionato italiano e nelle competizioni europee.

Sarebbe quindi un rinforzo dirigenziale importante per la Juventus, che andrebbe a supportare il lavoro portato avanti da Federico Cherubini. Sartori ha dimostrato all'Atalanta di saper individuare i giocatori giusti, acquistandoli a prezzi agevolati e, in diverse situazioni, vendendoli a prezzi importanti.

Il mercato della Juventus

La Juventus è già al lavoro per il mercato estivo. Si valutano rinforzi giovani che possano essere il presente e il futuro della società bianconera. Come sostituto di Dybala potrebbe arrivare Nicolò Zaniolo, valutato dalla Roma circa 40 milioni di euro. Altro nome che piace è quello di Giacomo Raspadori, protagonista di una stagione importante fino ad adesso nel Sassuolo. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro.