La Juventus è al lavoro per definire il mercato estivo. La società bianconera sta già definendo le cessioni e gli acquisti che vorrà effettuare a giugno, anche perché si cercherà di ringiovanire ulteriormente la rosa alleggerendo il monte ingaggi. Sono tanti i giocatori che potrebbero lasciare la società bianconera. Su tutti spiccano Adrien Rabiot, Alex Sandro, Arthur Melo, oltre a Aaron Ramsey (attualmente in prestito ai Glasgow Rangers), Federico Bernardeschi (in scadenza di contratto) e al già ufficializzato addio di Paulo Dybala. Potrebbe esserci una cessione importante anche in difesa, con Giorgio Chiellini che potrebbe lasciare la società bianconera, nonostante abbia ancora un contratto fino a giugno 2023 con la Juventus.

La mancata partecipazione della nazionale italiana al Mondiale potrebbe agevolare una nuova esperienza professionale del difensore, che valuterebbe un trasferimento nel campionato americano. Se così sarà, arriverà un difensore centrale importante. Si è parlato molto dell'interesse concreto per Antonio Rudiger, ma le richieste d'ingaggio del giocatore del Chelsea non agevolano il suo approdo alla Juventus. Per questo, la società bianconera starebbe valutando l'acquisto di un altro giocatore: si tratta di Manuel Akanji, difensore svizzero in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund a giugno 2023.

Il difensore Akanji potrebbe trasferirsi alla Juve a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe acquistare Manuel Akanji.

Il difensore svizzero è in scadenza di contratto a giugno 2023 e non dovrebbe prolungare con il Borussia Dortmund. Proprio per questo il suo addio sembra scontato, anche perché la società tedesca rischierebbe di perderlo a parametro zero nel 2023. Sul nazionale svizzero ci sarebbe l'interesse concreto anche del Manchester United.

La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro, prezzo importante ma, a differenza di Rudiger, lo svizzero si accontenterebbe di un ingaggio minore. Il tedesco vorrebbe un bonus alla firma oltre ad un ingaggio di circa 6,5 milioni di euro a stagione. Akanji, invece, potrebbe guadagnare circa 5 milioni di euro a stagione, oltre al fatto che è più giovane di due anni rispetto a Rudiger.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare centrocampo e settore avanzato. Si valutano gli acquisti di Jorginho del Chelsea, in scadenza di contratto a giugno 2023 e con un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro, e di Paul Pogba. Il francese va in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno. Piace anche Nicolò Zaniolo, che ha un contratto con la Roma fino a giugno 2024 ed un prezzo di mercato di circa 40 milioni di euro.