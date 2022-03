La Juventus 2022-2023 sarà sempre più giovane e di qualità. Sembra essere questa la volontà della società per il Calciomercato estivo dopo gli arrivi nelle ultime stagioni di giovani come de Ligt, Pellegrini, Locatelli, McKennie, Chiesa e Vlahovic. Da luglio Allegri valuterà anche se confermare due centrocampisti interessanti come Fagioli e Rovella, in prestito rispettivamente alla Cremonese e al Genoa. Una delle esigenza di mercato della società bianconera sarà quella di rinforzare il settore avanzato, considerando che Dybala non prolungherà la sua intesa contrattuale e lascerà la Juventus a parametro zero a giugno.

Come sostituto piace Nicolò Zaniolo, giocatore della Roma in scadenza di contratto a giugno 2024. La valutazione di mercato del giocatore è di circa 60 milioni di euro, somma che la Juventus non vorrebbe spendere. Potrebbe essere decisiva la volontà del centrocampista per cercare una riduzione della sua valutazione di mercato. Secondo le ultime notizie di mercato, il giocatore non avrebbe considerato delle offerte che sarebbero arrivate da società estere, in particolar modo dall'Inghilterra. Vorrebbe trasferirsi alla Juventus.

Zaniolo potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il sostituto di Dybala nella stagione 2022-2023 potrebbe essere Nicolò Zaniolo. Il giocatore della Roma sarebbe considerato il calciatore ideale da schierare nell'eventuale 4-3-3 di Allegri.

Si andrebbe ad aggiungere a giocatori come Vlahovic e Chiesa formando un settore avanzato giovane e di qualità. Il problema di fondo è rappresentato dalla valutazione di mercato del giocatore: la Roma vorrebbe 60 milioni di euro, la Juventus vorrebbe spendere circa 40 milioni di euro. Non è da scartare la possibilità di un acquisto in prestito con pagamento in diverse stagioni, in questo modo la Juventus attutirebbe l'investimento.

Di certo saranno importanti anche le cessioni per la società bianconera, per alleggerire il monte ingaggi ma anche per ricavare una somma da utilizzare per il mercato. I principali indiziati a lasciare la Juventus a titolo definitivo sono Arthur Melo, Adrien Rabiot, Aaron Ramsey, Alex Sandro. A questi potrebbe aggiungersi, oltre a Dybala, anche Bernardeschi.

Il centrocampista potrebbe non prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera in scadenza a giugno.

A proposito di giovani la Juventus valuta un altro giocatore che si sta mettendo in evidenza nel Sassuolo e che ha segnato due gol nel match fra Turchia e Italia, ovvero Giacomo Raspadori, che la società emiliana valuta circa 40 milioni di euro.