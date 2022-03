Blindare i calciatori più importanti all'interno della rosa di Simone Inzaghi. È questo l'obiettivo dell'Inter, che nella prossima sessione estiva di Calciomercato, non vorrebbe cedere i migliori giocatori dell'organico a disposizione del tecnico nerazzurro, così da continuare il percorso di crescita iniziato in questi tre anni.

Oltre Lautaro Martinez, nel mirino di diversi top club inglesi, la società nerazzurra deve far fronte al forte interesse per Alessandro Bastoni, ormai perno della difesa interista. Sul centrale italiano, ci sarebbe l'interesse del Real Madrid di Carlo Ancelotti che nella prossima stagione vorrebbe rinforzare la difesa così da regalare al mister un nuovo tassello per la retroguardia.

Il club interista non ha alcuna intenzione di cedere Bastoni, e solo di fronte ad un'offerta monstre attorno ai 45 milioni di euro, potrebbe sedersi ad un tavolo per trattare una possibile cessione. Il futuro della retroguardia nerazzurra dipenderà anche dalla possibile cessione di Stefan De Vrij: infatti, il centrale olandese sarebbe finito nel mirino del Tottenham di Antonio Conte. Ecco perchè, in caso di addio dell'ex Lazio, difficilmente il futuro di Bastoni sarà lontano da Milano e dai colori nerazzurri.

Il casting per la mediana: torna viva la pista Nandez

Sul fronte mercato, l'Inter sta già lavorando per rinforzare la rosa a disposizione di Inzaghi, così da rimanere competitiva su tutti i fronti.

La società nerazzurra ha tutta l'intenzione di rinforzare il centrocampo nel prossimo mercato, così da regalare al tecnico delle alternative importanti. Viste le possibili cessioni a fine stagione di Vidal e Vecino, il ds Marotta potrebbe effettuare due colpi per puntellare la mediana nerazzurra.

Resta sempre viva l'idea Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo nel mirino anche di Milan e Roma, ma nelle ultime ore l'Inter sarebbe ritornata su Naithan Nandez, esterno uruguaiano del Cagliari trattato già nelle scorse sessioni di calciomercato.

Dopo le richieste alte del patron Giulini, la quotazione dell'esterno sardo si è abbassata, complice una serie di infortuni che non hanno permesso all'ex Boca di esprimersi al massimo. Nonostante ciò, l'Inter è rimasta vigile sul calciatore e potrebbe decidere di far recapitare un'offerta per accaparrarsi le prestazioni del numero 18 rossoblù.

Su Nandez, c'è inoltre da segnalare l'interesse di alcuni club italiani, ma anche di Premier League come il West Ham.

L'esterno uruguaiano rappresenterebbe un'opzione importante non solo nel ruolo di mezz'ala, ma anche nuova idea per la corsia destra, da alternare ai vari Darmian e Dumfries.