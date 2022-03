Il Milan è al lavoro per iniziare a definire la rosa che disputerà la stagione 2022/2023, con l'intenzione di avere una squadra che possa competere in tutte le competizioni. Proprio per questo motivo le attenzioni del club rossonero sarebbero ricadute sul duo offensivo del Sassuolo formato da Berardi e Scamacca. Gli obiettivi della dirigenza del diavolo, non riguarderebbero solo il reparto offensivo, infatti nelle ultime ore pare sia nato un forte interesse per il difensore del Genoa Cambiaso, che andrebbe a sostituire Ballo-Touré come alternativa importante a Hernandez.

Doppio colpo dal Sassuolo? Il Milan ci prova

Sembrerebbe intensificarsi l’interesse del diavolo per l’attaccante del Sassuolo Gianluca Scamacca. Il giocatore neroverde, da tempo accostato anche all'Inter, sembrerebbe poter accettare la destinazione rossonera. Il centravanti del Sassuolo ha dato molte garanzie a Dionisi e ha messo a segno 13 reti in 28 partite, confermando di essere uno dei più promettenti attaccanti del panorama italiano. Oltre a Scamacca, il Milan potrebbe provare ad acquistare dal Sassuolo anche Mimmo Berardi, autore di una stagione da top player, con 14 reti e 14 assist, che lo posizionano ai vertici delle statistiche europee.

Le parti, per adesso, sembrano essere lontane, con il Milan che non vorrebbe spendere più di 45 milioni di euro complessivi per l’acquisto di entrambi i calciatori e la dirigenza del Sassuolo che invece è intenzionata a ricavarne almeno 60.

Nelle prossime settimane ci potrebbe essere un incontro esplorativo tra Maldini e Carnevali.

Da Touré a Cambiaso, possibile cambio sulla fascia sinistra

Il difensore senegalese di origine francese del Milan Fodé Ballo-Touré potrebbe lasciare i rossoneri a fine stagione: la destinazione è ancora da definire, ma con ogni probabilità sarà in Ligue 1.

Il difensore rossonero non gioca con la maglia rossonera da oltre tre mesi, complice anche l’impiego in Coppa d’Africa con la sua Nazionale, ma anche in precedenza è stato scarsamente utilizzato dal mister Pioli.

Per sostituire il senegalese, la dirigenza rossonera potrebbe puntare al difensore italiano del Genoa Andrea Cambiaso, da affiancare al titolarissimo Hernandez. Il classe 2000 del Grifone ha totalizzato con la maglia rossoblù ha fornito tante prestazioni di livello, dando maggiore sicurezza alla fascia sinistra del Genoa, anche in chiave offensiva.